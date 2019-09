Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg bør blive Venstres nummer et og to, siger Karsten Lauritzen til avis.

Den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen mener, at Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg bør blive henholdsvis formand og næstformand for Venstre.

Det siger han til Politiken.

- At næstformanden skal hedde Inger Støjberg, handler om at kunne lave et godt team, siger Karsten Lauritzen i et interview i Politiken.

Karsten Lauritzen blev ved den nylige konstituering udnævnt til forsvarsordfører. Han siger dog i interviewet med Politiken, at han gerne vil være gruppeformand for folketingsgruppen.

Det er dog en opgave for den kommende ledelse at fordele den post, understreger han.

Ifølge Politiken var Karsten Lauritzen en prominent støtte af Kristian Jensen, der i weekenden annoncerede, at han stopper som næstformand. Det er også Kristian Jensen, der er gruppeformand.

/ritzau/