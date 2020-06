Venstres folketingsgruppe skal tirsdag vælge ny gruppeformand, da Jakob Ellemann-Jensen stopper på posten.

Det ser ud til, at tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) bliver den næste gruppeformand for Venstre.

I hvert fald peger en række folketingsmedlemmer på netop den nuværende gruppenæstformand som den oplagte afløser for Jakob Ellemann-Jensen.

Siden september sidste år har Ellemann-Jensen siddet på to af de tunge poster hos Venstre.

Mens han fortsætter som formand for partiet, stopper Ellemann-Jensen tirsdag som gruppeformand. Det er så op til Venstres folketingsgruppe at vælge en ny.

Gruppesekretær og medlem af gruppebestyrelsen Erling Bonnesen er en af dem, der peger på Karsten Lauritzen.

- Han har bevist klart og tydeligt, at han mestrer rollen. Han er god til at lytte, at samle op på de mange meldinger og argumenter, der kommer, og få det koordineret sammen til en konklusion, siger Bonnesen.

- Det er mit indtryk, at der er meget bred opbakning til Karsten Lauritzen som den næste gruppeformand, tilføjer han.

Anni Matthiesen, som ligeledes er en del af gruppebestyrelsen, peger også på Karsten Lauritzen.

Det er gruppeformanden, som leder gruppemøderne og eksempelvis konkluderer partiets holdning til et bestemt emne, eller hvad gruppen skal stemme til et lovforslag.

Ritzau har været i kontakt med en række af Venstres folketingsmedlemmer. Ikke alle vil stå frem eller kommentere, hvem de helst ser som ny gruppeformand. Men Karsten Lauritzens navn bliver nævnt gentagne gange.

Politisk ordfører Sophie Løhde (V) skriver i en sms:

- Hvem der fremover skal være gruppeformand, afgør Venstres folketingsgruppe på sit møde i morgen. Jeg har ikke yderligere kommentarer.

Dermed er hun på linje med Ellemann-Jensen, der heller ikke ville forholde sig til sin afløser, da han i sidste uge meldte ud, at han stoppede som gruppeformand. Han sagde dog, at Lauritzen bestemt kunne være en oplagt person til posten.

Ellemann-Jensen blev noget overraskende formand for folketingsgruppen i september sidste år. Altså mens han også var formand for partiet.

Venstre oplevede en kaotisk periode efter folketingsvalget med interne stridigheder. Det var med daværende formand Lars Løkke Rasmussen og daværende næstformand Kristian Jensen i spidsen.

Derfor ville Ellemann-Jensen bringe ro i partiet ved at sætte sig på posten som gruppeformand også.

Karsten Lauritzen er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelse. Sidste år udtalte han dog til DR, at han var interesseret i posten som gruppeformand. Det var, lige efter at Løkke og Kristian Jensen var trådt tilbage fra deres fremtrædende poster.

