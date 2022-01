Endnu en af Venstres profiler forlader nu det borgerlige parti.

Denne gang er der tale om Karsten Lauritzen, der blev valgt ind i Folketinget i 2007.

Venstre-profilen skal i stedet være direktør i DI Transport.

Det fortæller Karsten Lauritzen på Facebook.

»Dansk politik og Christiansborg har været mit liv i snart 15 år, og jeg har altid lovet mig selv, at jeg på et tidspunkt skulle prøve noget andet,« skriver han i sit opslag og fortsætter:

»Jeg har helt ro i maven ved at forlade Venstres folketingsgruppe nu. Venstre har været gennem en meget turbulent periode. Men vi er kommet godt igennem det. Det skyldes ikke mindst, at Jakob har vist lederskab og har truffet svære beslutninger.«

»Jeg tror på Venstre. Jeg tror på Jakob, og jeg tror på den retning, han sætter for partiet. Derfor er jeg klar til at give stafetten videre her i rimelig tid inden et folketingsvalg, så min kreds har mulighed for at finde en ny kandidat.«

Karsten Lauritzen begrunder blandt andet sit karriereskifte med, at han skal være far til foråret.

Jakob Ellemann-Jensen sætter også på Facebook ord på Lauritzens farvel.

»Tillykke med dit nye job – og tak for din kæmpe indsats for Venstre gennem mange, mange år. Du ved, at jeg har sat utrolig stor pris på vores tætte og fortrolige samarbejde gennem tiden. Ikke mindst i din rolle som gruppeformand for Venstres Folketingsgruppe,« siger formanden og fortsætter:

»Tak for dine råd og din sparring. Du har hjulpet mig, folketingsgruppen og Venstre med at komme godt igennem en svær tid. Vi er nu i god gænge og fokuserer på at udvikle og lave politik, som gør en forskel for danskerne.«

Karsten Lauritzen har sin sidste dag i Folketinget den 31. januar 2022.