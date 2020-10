Venstres Karsten Lauritzen erkender nu, at han også har overtrådt nogles grænser og har måttet sige undskyld.

Det fortæller han mandag aften under et besøg i DR's 'Politiske Talkshow'.

»Der har da været situationer i mit liv, hvor jeg ikke har opført mig passende, og der har jeg håndteret det i situationen, har måttet sige undskyld,« siger Karsten Lauritzen.

Bekendelsen kommer efter de seneste ugers debat om sexisme, MeToo og sexchikane, hvor fokuset på særligt politikere har været i højsædet.

Værten, Johannes Langkilde, spørger efterfølgende ind til, hvilke episoder Karsten Lauritzen taler om.

Til det kvitterer Karsten Lauritzen dog med mere generelle med generelle eksempler. At det for eksempel kunne være, at man har lagt an på nogen, hvor det ikke har været ønsket, eller man har fået for meget alkohol.

Herefter drejer venstremanden samtalen ind på, at det ikke handler om at være kikset og lægge an på nogen, men at sexismedebattens fokus i stedet burde være på mænd, der siger noget med henblik på at seksualisere kvinder og vise, at de bestemmer.

Johannes Langkilde er dog vedholdende og spørger flere gange ind til, hvad der er for nogle episoder, som Karsten Lauritzen taler om.

Til sidst siger Venstremanden, at han gerne vil holde det for sig selv. Han understreger samtidig, at det er ikke ulovligt eller strafbart, men han erkender, at han har overtrådt nogles grænser.

Præcis hvor mange episoder, der er tale om, eller i hvilken sammenhæng de har fundet sted, ved vi ikke.