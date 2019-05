B.T.s brugere er ikke i tvivl - og det er følgerne på Karsten Hønges Facebook-side heller ikke.

'Snydetamp', 'utroværdig skiderik' og en repræsentant for 'den værste slags pamperi', der findes.

Modtagelsen af Karsten Hønges beslutning om at droppe sit nyerhvervede sæde i Europa-Parlamentet til fordel for Folketinget er mildt sagt ikke positiv.

I en uvidenskabelig afstemning, som over 1.600 B.T.-brugere har deltaget i, svarer 75 procent, at 'det er noget hø', at Karsten Hønge vender ryggen til de 19.687 vælgere, der har stemt på ham - og i stedet går efter at blive genvalgt til Folketinget.

Hvad mener du om, at Karsten Hønge dropper sin plads i EU-parlamentet?

'Tillykke til Kira Marie Peter-Hansen, men synes det er yderst uprofessionelt og useriøst af Hønge. Han stiller op, og når han så bliver valgt, siger han indirekte, at han egentlig ikke gider alligevel. Jeg ville føle mig grundigt til grin, hvis jeg havde stemt på ham. Det er ikke underligt, at folk er dødtrætte af politikere. Det underlige er, at politikerne ofte selv ikke forstår det,' skriver Jesper Hansen i en kommentar på B.T.s liveblog.

Og tonen er endnu mere kras på Karsten Hønges Facebook-side, der flyder over med kritik.

'Jeg er så forarget over din valgsvindel, at jeg skriver til dig her. Hold da helt op, hvor må de vælgere, der har givet dig deres personlige stemme, føle sig røvrendte! Aldrig SF til FT-valg. Aldrig!,' skriver Britte Bee Hansen, der glæder sig over, at hun har stemt på Margrete Auken.

'Sådan en utroværdig skiderik, håber ikke, du bliver valgt ind i Folketinget,' lyder det fra Hans Ove Brandt.

Det er for fanden et dilemma, og det har ikke været nogen nem beslutning for at sige det helt ærligt. Det har været utrolig svært at finde ud af, hvad det rigtige var at gøre Karsten Hønge (SF), nyvalgt til Europa-Parlamentet

'Du repræsenterer bare den værste slags pamperi der findes. Taburetklapper. Det er så skuffende, at det næsten ikke er til at give udtryk for. Og man kan kun håbe, du vil blive straffet mesterligt for det, den 5. Så kan du få 4 år i kulden,' skriver Morten Bille.

Det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra Karsten Hønge, men over for Ritzau udtrykker Karsten Hønge forståelse for frustrationen.

»Jeg vil sige, at det var svært, det var umuligt for os at forudsige.«

»Det er for fanden et dilemma, og det har ikke været nogen nem beslutning for at sige det helt ærligt. Det har været utrolig svært at finde ud af, hvad det rigtige var at gøre,« siger han.

De folkesocialistiske forudsigelser rakte ikke til et scenario, hvor partiet fik to og ikke som hidtil ét mandat valgt.

Men det er noget af en søforklaring, påpegede B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup tidligere mandag aften.

»Det er mandagstræneren, der er ude i en omgang forklar-mig-røv her. Bolden var rund, og der var sidevind. Den holder ikke i byretten,« lød hendes kommentar.

Ifølge SFs gruppeformand Jacob Mark har partiet lært af miseren.

»Vi havde ikke udsigt til to mandater, men en anden gang skal vi nok ikke være så pessimistiske på partiets vegne,« siger han, der synes, det ville være 'frygteligt ærgerligt' for de, der er kommet i klemme i systemet, hvis Karsten Hønge havde taget sit nye EP-mandat.

»Karsten har været helt ærlig omkirng, at han først og fremmest prioriterede Folketinget;« siger Jacob Mark.

Så de knap 20.000 vælgere er selv ude om det?

«De mennesker får stadig Karsten Hønge i Folketinget, der kæmper for lønmodtagernes rettigheder.«

Det gik Karsten Hønge jo også til EP-valg på. Hvem skal så kæmpe den sag i Europa-Parlamentet?

»Jeg vil gerne udstikke en klokkeklar garanti for, at SF fortsætter den kamp, selv om Karsten ikke sidder der,« lyder det fra Jacob Mark.

SFs spidskandidat Margrete Auken får i stedet for Karsten selskab af den 21-årige økonomistuderende Kira Marie Peter-Hansen fra København.

Hun har trukket mange af sine 15.765 i stemmer i de større byer.