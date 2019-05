SF's politiske ordfører bliver i Folketinget.

Han er blevet valgt til Europa-Parlamentet, men han vil ikke have pladsen alligevel.

De 19.687 vælgere, der har stemt personligt på SFs politiske ordfører i Folketinget, Karsten Hønge, får ingen Hønge i Strasbourg eller Bruxelles.

»Vi har haft en rigtig god dialog i ledelsen i dag. Og så er jeg nået frem til, at det er bedst, jeg bliver i Folketinget,« siger Karsten Hønge til DR.

Det var Karsten Hønges plan at fungere som 'hjælperytter' for partiets spidskandidat, Margrete Auken, men vælgerne ville det anderledes og fordoblede partiets mandattal til to.

Karsten Hønge forklarer til DR; at partiet ikke kunne nå at 'tilpasse' tingenes udvikling og erkender, at situautionen ikke er optimal.

SFs andet mandat bliver dermed 21-årige Kira Marie Peter-Hansen, der også fik et pænt personligt valg.

