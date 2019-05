SF-profilen er overrasket over, at han endte med at få et mandat til Europa-Parlamentet, som han giver videre.

SFs politiske ordfører, Karsten Hønge, valgte mandag at frasige sig det mandat til Europa-Parlamentet, som han med 19.687 personlige stemmer ellers blev valgt til.

Karsten Hønge vil imidlertid hellere genvælges til Folketinget, hvor han ved valget 5. juni er opstillet i Fyns Storkreds.

Hans mandat i Europa-Parlamentet går i stedet til 21-årige Kira Marie Peter-Hansen, der skal supplere SFs 74-årige europæiske stemmesluger, Margrete Auken.

Her er seks spørgsmål til Karsten Hønge om hans valg:

Spørgsmål: Hvis du nu ikke skulle blive valgt til Folketinget, hvad sker der så med mandatet til Europa-Parlamentet?

- Så må jeg ud og arbejde som tømrer igen.

Spørgsmål: Det er selvfølgelig ikke et scenarie, du satser på. Hvordan vurderer du det?

- Nej, jeg håber da at genvinde det fynske mandat.

Spørgsmål: Du går blandt andet til valg på sloganet "Ikke mere pis - tid til klar tale". Hvordan har det været for dig ikke at kunne melde ud om, hvad du foretrækker, Europa-Parlamentet eller Folketinget?

- Jeg har været ved at eksplodere. Jeg bryder mig ikke om at trække sager i langdrag. Det ligger meget fjernt i forhold til den måde, jeg ellers arbejder på.

- Men virkeligheden viste sig at være noget anderledes, end vi havde regnet med. Den fremgang, SF har haft, er kommet bag på os og mig.

- Jeg arbejder alle mine lyser timer for, at det går godt for SF, men jeg er alligevel overrasket over, at det kunne gå os så godt, det havde jeg ikke helt taget højde for.

Spørgsmål: Men hvis du ikke regnede med, at SF ville få det andet mandat i Europa-Parlamentet, hvorfor har du så ikke bare hele tiden kunnet sige, at du foretrak Folketinget?

- Jeg har vel egentlig også sagt det. Jeg har sagt hele tiden, at jeg var hjælperytter for Margrete Auken, det har du nok også set mig citeret for mange gange det seneste halve års tid.

- Min opgave var at sørge for, at Margrete står på podiet, sådan definerede jeg min egen opgave. Jeg har jo i hvert fald adskillige gange sagt til de fynske medier, at Folketinget havde min førsteprioritet.

- Men ved du hvad, det er inden for to-tre uger, at billedet skiftede. Vi var ikke forberedt på, at situationen kunne skifte så hurtigt. Vi er positivt overraskede, men overraskede er vi da.

Spørgsmål: Men omkring 20.000 mennesker har sat deres kryds ved dig til Europa-Parlamentsvalget, og de finder nu ud af, at du faktisk ikke vil benytte dig af det mandat. Hvad vil du sige til de mennesker?

- Jeg vil sige, at det var svært, det var umuligt for os at forudsige. Jeg vil så også sige, at jeg under alle omstændigheder står på stemmesedlen til folketingsvalget.

- Den skulle man jo være skrevet op på for et stykke tid siden, så den kan jeg ikke komme af. Og der ville jeg så risikere at stå i det samme problem med fynboer, der stemmer på mig næste onsdag, at så kan jeg ikke leve op til det.

- Det er for fanden et dilemma, og det har ikke været nogen nem beslutning for at sige det helt ærligt. Det har været utrolig svært at finde ud af, hvad det rigtige var at gøre.

- Jeg har tænkt virkelig længe over, om jeg skulle gøre det ene eller det andet. Heldigvis så jeg lige på tallene, at Margrete Auken får over 50 procent af SFs stemmer, jeg ligger på cirka fem procent, og Kira ligger på godt fire procent. Vi ligger nu ret tæt, Kira og mig.

Spørgsmål: Men frygter du, at det kan give bagslag for dig til folketingsvalget? At nogle af de omkring 20.000, der stemte på dig til europaparlamentsvalget, så vil sige, at så vil de ikke stemme på dig til folketingsvalget?

- Ja, det tror jeg, og jeg forstår det godt. Der skal ikke komme alenlange dårlige undskyldninger fra mig. Det forstår jeg faktisk godt. Jeg er også træt af ikke at kunne leve op til det, så det vil jeg faktisk have fuld forståelse for.

- Fordi det er en vanskelig situation og en vanskelig afgørelse. Så jeg kan sagtens forstå, at folk bliver mugne over det.

/ritzau/