SF-politiker Karsten Hønge erkender, at han har rodet sig ud i noget lort.

Han afviser dog, at det vil skade partiets folketingsvalg.

Hønge blev opstillet til EP-valget for at sikre nok stemmer til et mandat til 74-årige Margrete Auken. Men et godt valg gav et ekstra mandat til Hønge. Nu har han valgt at afvise det ansvar, som 19.687 vælgere betroede Hønge med deres personlige stemme på ham. Mandatet giver Hønge videre til den blot 21-årige Kira Marie Nielsen.

Karsten Hønge, du slår dig op på budskabet om ‘ikke mere pis’, men har du ikke lige hældt en stor spand pis ud over de 19.687 vælgere, der stemte på dig?

»Jeg synes da også, det er noget rod. Det er sgu da noget lort. Det erkender jeg. Jeg forstår godt, at folk de knurrer og siger ‘den er ikke til topkarakter’. Det ville jeg også selv tænke.«

Tænkte du aldrig over, da du stillede op, at det her kunne blive et problem, hvis du blev valgt til Europa-Parlamentet?

»Oprigtigt, nej. Det her er blevet aktuelt inden for de sidste to uger. Indtil da var vores bekymring at fastholde det ene mandat, vi havde.«

Men når man stiller op til et valg, er det vel for at blive valgt - alt andet er utroværdigt?

»Ja, og der har jeg ikke været tydelig nok i landsdækkende medier om, hvad min prioritering var. Men i fynske medier har jeg sagt, at jeg er hjælperytter for Margrete Auken, men førsteprioritet er Folketinget.«

Hvad tror du, det her betyder for både din og SFs troværdighed?

»Jeg synes da, det er en ridse.«

En ridse?

»Ja, alt andet vil da bare være en bortforklaring.«

Tror du, det kan skade jeres valg til Folketinget?

»Ah, jeg tror, det her er en detalje. For den anden del af det her er også vigtigt at have med. Jeg havde lange overvejelser om, hvad jeg skulle vælge. En af dem var, at Kira Marie Hansen også fik et godt valg. Så hun har jo også et folkeligt mandat.«

Men er det ikke at pisse på vælgerne, når du ikke tager deres stemme alvorligt og tager det ansvar, de har givet dig?

»Jeg tager det alvorligt. De får fuld smæk for skillingen. Der er mange, der synes, det er en god ting, jeg stiller op for Folketinget, for der er også brug for en politikertype som mig.«

Du har selv nævnt, at der er brug for erfaring. Mener du, at Pia Olsen Dyhr ikke har erfaring nok til at lede slaget i Folketinget for SF?

»Jo, jo. Men en kaptajn har brug for matroser, der ved, hvordan man sejler et skib. Det kan kaptajnen ikke gøre alene. En kaptajn uden erfarne matroser - det er sgu et ilde stedt skib.«

Og du er en af de erfarne matroser?

»Ja, det er jeg faktisk.«