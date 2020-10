Indtil for to uger siden var det kun ganske få der vidste, at tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach og hans hustru, regionsrådsmedlem Karin Friis Bach, har haft et åbent forhold.

Et vedholdende rygte om, at Christian Friis Bach sidste år blev fyret som generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp på grund af seksuelle krænkelser, har dog nu fuldstændig spoleret den yderst private hemmelighed.

»Det var ikke noget, vi havde lyst til at skulle fortælle,« siger Karin Friis Bach nu til B.T.

Men fortælle det, det gjorde hendes mand. Af frygt for at rygterne, som han totalt har afvist, skulle dominere fortællingen om den også tidligere undergeneralsekretær i FN.

Karin og Christian Friis Bach har været gift i 29 år. Her ses parret blive fejret til deres sølvbryllup. Privatfoto Foto: Privatfoto Vis mere Karin og Christian Friis Bach har været gift i 29 år. Her ses parret blive fejret til deres sølvbryllup. Privatfoto Foto: Privatfoto

Karin Friis Bach blev implicit inddraget i det offentlige narrativ om, hvordan hun og Christian Friis Bach har tilladt hinanden at være seksuelt sammen med andre. Hun beretter i dette interview om, hvordan hun har oplevet bagsiden af sexismedebatten.

Den 55-årige kvinde fortæller, at beslutningen om at blotlægge det åbne forhold blev truffet, fordi nogen kan have bemærket, at Christian Friis Bach har flirtet med andre kvinder end hans hustru og fejlagtigt tolket det som utroskab eller måske ligefrem som et eksempel på, at der kunne være noget om snakken om, hvorvidt Christian Friis Bach kunne være en krænker.

For første gang sætter Karin Friis Bach selv ord på hvordan det er at være presset til at lade omverdenen vide, at hun har haft andre partnere end sin kæreste gennem 35 år, herunder 29 år i ægteskab.

»Jeg synes, det var en meget voldsom ting at offentliggøre. Det var noget, vi diskuterede meget. Det er en meget privat ting, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg først sagde: ‘nej, selvfølgelig skal vi ikke skrive det',« siger hun.

Karin Friis Bach er regionsrådmedlem i Region Hovedstaden for Radikale Venstre. Pressefoto, Radikale Venstre Vis mere Karin Friis Bach er regionsrådmedlem i Region Hovedstaden for Radikale Venstre. Pressefoto, Radikale Venstre

Den aktuelle sexismedebat og det medfølgende uudtalte krav om, at krænkerne skal stå for fald, tvang parret til at blotlægge den intime detalje, som ikke engang den nærmeste familie vidste noget om.

»Det er ikke noget, vi har snakket med vores familier om, men nogle af vores venner vidste det godt,« siger Karin Friis Bach og fortsætter:

»Det har været en aftale mellem os. Vi har haft en aftale om, at det i en periode af vores ægteskab har været ok at være sammen med andre. Men vi skulle have total åbenhed over for hinanden.«

Karin Friis Bach forklarer, hvorfor parret nåede frem til, at den eneste bestandige måde at tilbagevise rygterne på var at lægge alt frem i det åbne:

»Christian sagde: 'Jamen, jeg har jo været sammen med nogen, og jeg har også flirtet med nogen. Og det er der jo nogen, der ved. Kvinderne ved det selv, og de har måske også veninder, der ved det.'«

»Så sagde jeg, at 'så må du jo sige det, som det er, i takt med at det kommer frem'. 'Men så er det for sent,' sagde han. Og det er sådan, det er med folkedomstolen. Hvis først du er dømt, så har du ikke en anden chance. Det er vores klare oplevelse. Du vil stå i defensiven, og det vil lyde som dårlige undskyldninger, og nogen vil aldrig læse opfølgningen. Nogen vil måske tolke en efterfølgende reaktion som bevis på rygterne,« siger Karin Friis Bach.

»Proppen er gået af flasken«

Karin Friis Bach understreger, at hun bestemt ser positivt på opgøret med sexisme. Men hun efterlyser en fair tilgang med større retssikkerhed for den udpegede krænker.

»Sexismedebatten er utrolig vigtig, og det er godt, vi har den debat. Det virker også som om, at proppen virkelig er gået af flasken, og der er kommet et gennembrud,« siger hun.

Karin og Christian Friis Bach har i en periode af deres ægteskab haft et åbent forhold, fortæller de nødtvungent nu. Privatfoto Vis mere Karin og Christian Friis Bach har i en periode af deres ægteskab haft et åbent forhold, fortæller de nødtvungent nu. Privatfoto

Men øjebliksbilledet af debatten lader dog noget tilbage at ønske, lyder det.

»Jeg føler, at pendulet er svinget helt ud til den ene side lige nu, og det kendetegner sig ved, at der er en meget stærk og hurtigreagerende folkedomstol.«

»Jeg tror ikke, det er en fordel, at folkedomstolen er så hurtigreagerende. Det er bagsiden ved sexismedebatten. Mange bliver dømt, uden at alle fakta er kommet frem, og uden der er reflekteret ordentligt for og imod,« siger Karin Friis Bach og fortsætter:

»Under alle omstændigheder tænker jeg, at vi godt vil kendetegne os selv her i landet, at vi behandler folk ordentligt og fair, også når man beskylder nogen for alvorlige ting, som får alvorlige konsekvenser.«

Som næstformand i regionsrådet i Region Hovedstaden og som medlem af forretningsudvalget foreslår hun, at både partierne på Christiansborg og virksomheder landet over opretter uvildige klageinstanser.

Det skal sikre, at krænkede bliver taget alvorligt, når de henvender sig. Og samtidig være med til at opretholde en retfærdig 'rettergang' for de personer, der beskyldes for at krænke.

»Der skal være en fair gennemgang, hvor man hører både for og imod, så man kan få afklaret, om der har været tilfælde af magtmisbrug og krænkelser, eller om det måske har været et forsøg på en flirt og en misforståelse.«

»Der er nødt til at være nogen, der er uafhængige og uden for systemet. Man kan eksempelvis forestille sig et fælles sted for hele Folketinget. Der behøver ikke nødvendigvis oprettes 1.000 nye komiteer, og ethvert firma behøver ikke have sit eget sted, men man kunne måske koble sig på noget i fællesskab,« fortsætter hun.

Karin Friis Bach spår, at den raserende MeToo-bølge vil have skabt varige konsekvenser i samfundet, når bølgen engang har lagt sig.

»Jeg tror aldrig, vi kommer tilbage til sådan, som det var før. Det her vil være en måde at tænke på, at sexisme overhovedet ikke er okay. Men jeg tror, at vi forhåbentlig får en mere rolig debatform, så folkedomstolen ikke får så stor magt,« siger hun.