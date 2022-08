Lyt til artiklen

Medlem af EU-Parlamentet Karen Melchior melder sig ud af Det Radikale Venstre, men fortsætter sit virke i parlamentet.

Det oplyser hun i pressemeddelelse.

Karen Melchiors begrundelse er, at hun er utilfreds med partiets ledelse.

»I nu snart et år har partiets ledelse gjort det klart, at overfor mig, prioriterer man ikke en fair proces hverken internt i partiet eller eksternt i medier,« skriver hun på Facebook.

Karen Melchior mener ikke, at De Radikales ledelse har taget de rigtige beslutninger.

»Gennem processen har jeg vægret mig ved at erkende, at partiledelsen har tilladt en sådan proces. Jeg stolede på, at der ville blive truffet en rimelig afgørelse, men processen har ikke opretholdt de basale principper, der sikrer faktuelt korrekte beslutninger, og rygter er blevet lagt til grund som faktum,« skriver hun på Facebook og tilføjer:

»På nuværende tidspunkt ønsker jeg ikke at kaste flere kræfter ind i denne kamp.«

For De Radikales formand Sofie Carsten Nielsen kommer udmeldingen og kritikken fra Karen Melchior på et meget irriterende tidspunkt.

Det kommer nemlig samtidig med, at De Radikale holder et pressemøde fra deres sommergruppemøde, hvor Sofie Carsten Nielsen altså er til rådighed for pressen.

Og netop De Radikales ledelse får hård kritik af Karen Melchior.

Hun skriver videre på Facebook, at hun er blevet chikaneret af partiets ledelse.

»Jeg kender mine kvaliteter, såvel som mine fejl, som politiker og som leder, men på det foreliggende grundlag kan jeg ikke efterleve anmodningen om at nedlægge mit mandat i Europaparlamentet,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg er forblevet som medlem af Radikale, da mine synspunkter ikke har ændret sig. Efter maj, havde jeg en forventning om, at jeg fredeligt kunne få lov til at fortsætte mit arbejde, men partiets ledelse valgte at modarbejde og chikanere mig på forskellig vis, formentlig, da partiet ikke har en eksklusionsparagraf i sine vedtægter. Derfor kommer jeg til at melde mig ud af Radikale.«

B.T. sørger for at stille spørgsmål til De Radikales formand Sofie Carsten Nielsen om den hårde kritik fra Karen Melchior.