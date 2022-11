Lyt til artiklen

Venstres Karen Ellemann forlader Folketinget.

Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at hun har fået posten som generalsekretær for Nordisk Ministerråd.

Her vil hun afløse Paula Lehtomäki fra Finland, der har siddet på posten siden marts 2019.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen glæder sig over nyheden.

»Det glæder mig meget, at de nordiske lande er blevet enige om at udnævne Karen Ellemann til ny generalsekretær for Nordisk Ministerråd,« fortæller hun og fortsætter:

»Hun har med sin store erfaring fra det nordiske samarbejde den helt rigtige profil til at stå i spidsen for det nordiske regeringssamarbejde.«

Hos Venstre vil man savne Ellemann i Folketinget, siger gruppeformand Thomas Danielsen.

»Karen er et fantastisk menneske. Omsorgsfuld, engageret og dygtig. Og jeg ønsker Karen stort tillykke med den flotte og vigtige post,« fortæller han i en skriftlige kommentar.

»Jeg forstår godt, at de har valgt hende, da hun vil være rigtig god til opgaven. Men vi kommer selvfølgelig til at savne Karen i Folketinget både som kollega og politiker.«

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan.