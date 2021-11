De seneste år har flere skoler i Aarhus droppet karakterer i hverdagen, og det har eleverne kunnet mærke.

Det viser en ny rapport fra VIA University College, der har undersøgt fire af de seks skoler i Aarhus, der siden 2018 har droppet karakterer i hverdagen.

Erfaringerne fra projektet viser blandt andet, at relationen mellem lærere og elever er styrket. Derudover har det også reduceret mængden af stress for elever.

Thomas Medom fra SF, der er rådmand for Børn og Unge, mener, at det er positivt, at projektet har været med til at mindske mængden af stress for eleverne.

»Jeg synes, resultaterne er både robuste og meget opløftende. Eleverne har følt sig mindre stressede i hverdagen, hvor karakterer og præstationskultur har fyldt mindre.«

»Samtidig har den tætte opfølgning mellem lærer og elev styrket relationen om det fælles faglige fokus, og lettet elevernes forventningspres til dem selv i forbindelse med afleveringer,« siger han i en pressemeddelelse.

Eleverne har i den toårige periode ikke været fritaget fra karakter for standpunkts- og prøvekarakterer. Men karaktergivningen i hverdagen har i projektet i stedet været erstattet af feedback.

Rådmanden mener, at projektet sætter et godt eksempel, som er værd at arbejde videre med.

»Det er et stort potentiale for at arbejde videre med feedback og færre karakterer. Men erfaringen er også, at det kræver øvelse, når karakteren udskiftes med ord og individuelle faglige mål, så det er tydeligt for eleverne, hvor de står og hvad, de skal øve sig på.«

»Gevinsten er mindre stress og en kultur, der har fokus på læring og ikke præstation. En skole med øget trivsel og mindre pres. Den skole skal vi have mere af,« siger Thomas Medom.

Skæring Skole, Samsøgades Skole, Sølystskolen, Gammelgaardsskolen, Højvangskolen og Lystrup Skole har alle været en del af projektet, der har varet to år.