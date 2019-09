For præcis 20 år siden traskede Jakob Ellemann-Jensen rundt som kaptajn for Den danske Bataljon i Bosnien-Hercegovina.

Siden har han slået sine folder i det private erhvervsliv og på Christiansborg, men tirsdag var han tilbage i militærdragten med de tre stjerner på skulderen.

I overført forstand, vel at mærke.

For selvom Venstres formand kom gående ud fra partiets gruppemøde i et tætsiddende jakkesæt, så føltes det nærmest som om, at han stod i den armygrønne dragt, da han foran den fremmødte presse sagde:

«Vi har valgt en gruppeformand til at starte med.... og det er mig selv.«

Kaptajnen trak en kanin op af hatten, for mest af alt var det forventet, at Karsten Lauritzen skulle have posten som gruppeformand, men måtte tage sig til takke med rollen som gruppenæstformand.

Den tidligere skatteminister har da heller ikke lagt skjul på, at han gerne ville være gruppeformand.

Men tirsdag formiddag måtte han stå bag sin formand med det, der efter alt at dømme må være et falsk smil.

For mens der lød klapsalve efter klapsalve inde fra gruppeværelset, så må Karsten Lauritzen have siddet med en vis frustration i kroppen.

Over endnu engang at have misset den gruppeformandspost, som han også gik efter i begyndelsen af august, før Kristian Jensen pludselig mente, at han ville have den.

På Ellemanns anden side stod Sophie Løhde med et bredt smil, og det var der intet mærkeligt i.

Fremover bliver hun nemlig Venstres måske mest eksponerede politiker, når hun skal arbejde som politisk ordfører.

Og så er der altså Jakob Ellemann-Jensen.

I weekenden kunne han lade sig hylde som formand, og på tirsdagens gruppemøde tog han så endnu en magtfuld post i partiet.

Det er set før, men alligevel er det mere normalt, at man sætter et andet medlem til at bestride posten som gruppeformand. Så hvorfor vil han overhovedet have den rolle?

Vi skal skrue tiden tilbage til weekendens ekstraordinære landsmøde.

»For at sige det helt uden omsvøb: Jeg er dødtræt af fløjkrig, og jeg er dødtræt af fløjkrigere,« sagde formanden i sin tale, før han kort efter sagde:

»Hvis jeg bliver formand for Venstre, vil jeg ikke bebrejde nogen fortidens loyalitet. Og jeg forventer også entydigt, at det gælder alle andre, så længe der ikke er tvivl om fremtidens loyalitet. Loyaliteten overfor vores parti, vores landsmøde og vores formand.«

Det kan ikke siges mere klart, men hvis ord skal blive til handling, så skal den nye formand bryde årelang kultur i Venstre, og her kommer tirsdagens kåring så ind i billedet.

»Det er nok klogt, at Jakob Ellemann selv sætter sig på gruppeformandsposten, for så kan han gøre præcis, hvad han vil og slå hårdt ned, hvis der kommer fløjkrige igen,« siger politisk kommentator Erik Holstein til B.T.

Lige så vel kan det være, at han frygtede at give posten til en mand som Karsten Lauritzen, der netop har været en af de føromtalte fløjkrigere under Kristian Jensens vinger.

Om det er af den ene eller anden grund, så står en ting klart efter de seneste fire dage.

Som ny formand kunne Jakob Ellemann-Jensen enten gå ydmygt til opgaven og træde med varsomme skridt, eller også kunne han tage militærstøvlerne på, udstikke de hårde ordrer og så få gruppen til at makke ret.

Og hvad har han så gjort? Det kan siges kort: Venstre har fået en ny kaptajn.