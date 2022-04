I forbindelse med en demonstration arrangeret af danske Rasmus Paludan i svenske Linköping er tre betjente bragt til hospitalet.

Det skriver Aftonbladet.

Det svenske medie skriver videre, at flere personer under demontrationen er gået til angreb på politiet.

Ramus Paludan skulle under demonstrationen brænde en koran af. Politiet har indtil videre ikke fortalt, hvordan angrebet hænger sammen med demonstrationen, men blot sagt, at maskerede personer har kastet sten mod politiet og sat en politibil i brand.

To personer er anholdt, og fem personer er blevet tilbageholdt.

Politiet har indtil videre valgt at trække sig tilbage for at få overblik over situationen.

