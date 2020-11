Mette Frederiksen står med to store udfordringer midt i det kaos, hun har skabt ved at give en ulovlig ordre om at slå alle mink ihjel.

Hun har brug for blå bloks opbakning til at vedtage en hastelov, der gør hendes ordre lovlig. Men partierne i blå blok nægter at stemme for, før de får deres krav om rimelig erstatning til minkavlerne opfyldt. Derfor prøver regeringen nu noget andet.

Den deler forhandlingerne op i to: En forhandling om lovgivning, og en forhandling om erstatning.

Det er resultatet af et møde mellem regeringen og Folketingets partier, der begyndte mandag klokken 11.30, og som kun varede 37 minutter.

Dermed er der endnu længere udsigt til, at politikerne på Christiansborg lander en aftale, og til at minkavlerne får svar på, hvad de får i erstatning.

For hos blå blok vil man først stemme for en lov, når man er sikker på, at minkavlerne får som fortjent:

»Det er meget vanskeligt at lave to forskellige aftaler. For vores vilje til at stemme for beror på, hvad det er for en erstatningsmodel, vi kan blive enige om,« siger Dansk Folkepartis erhvervsordfører Hans Kristian Skibby.

Mette Frederiksen har brug for støtte fra blå blok, fordi det kræver et flertal på tre fjerdedele at få vedtaget en hastelov.

Regeringen vil ifølge B.T.s kilder afsætte syv milliarder kroner i erstatning til både minkavlerne og underleverandørerne i minkbranchen, men branchen mener selv, at den har krav på et tocifret milliardbeløb.

Derfor har Radikale Venstre opfordret regeringen til at gå i dialog med minkbranchen.

»Vi ønsker, at regeringen nu får gjort tingene ordentligt. Tal med branchen, og tal så med Folketingets partier om at finde en løsning på det her erstatningsspørgsmål. Det kunne man have gjort fra start af,« siger politisk ordfører Andreas Steenberg (R) og tilføjer:

»Hele situationen er dybt ulykkelig for minkavlerne. Især regeringen burde have gjort det bedre.«

Ulovlig ordre: Mink aflives på en farm ved Næstved, selv om der slet ikke har været coronasmitte her.

Mandag klokken 15 er der en høring i Folketinget, der skal belyse Mette Frederiksens beslutning om at slå alle mink i landet ihjel.

Sundhedsminister Magnus Heunicke og fødevareminister Mogens Jensen deltager sammen med Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.