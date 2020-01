Selv om luften har været fuld af spekulationer om grunden til Jakob Ellemann-Jensens afstraffelse af Kristian Jensen, kommer der først endelig klarhed tirsdag.

Det er budskabet, da B.T. mandag formiddag spørger V-formand Jakob Ellemann-Jensen om en kommentar til den anspændte situation i partiet.

»Jeg kommenterer på det i morgen,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Hvornår i morgen?

»Når vi har gruppemøde i Venstre,« siger V-formanden, da B.T. møder ham på Christiansborgs gange. Gruppemødet er sat til at foregå kl. 9--10 tirsdag.

Som tidligere beskrevet i B.T. vidste Ellemann-Jensen allerede fredag, at der lørdag ville blive bragt et - for ham -problematisk interview i Jyllands-Posten, som han var nødt til at reagere på.

Den tidligere næstformand Kristian Jensen udtalte sig om toppolitiske emner, bl.a. et forslag om en 10-årig økonomisk reformplan.

Ifølge kilder i Venstres topledelse er det politiske spørgsmål, som kun formanden skal sætte retningen for.

Derfor var Jakob Ellemann-Jensen nødt til at statuere et eksempel, og han indkaldte gruppebestyrelsen til møde lørdag.

Venstre-medlemmerne i gruppebestyrelsen var enige i, at Kristian Jensen skulle fratages sin post som arktisordfører samt alle udvalgsposter. En afstraffelse, som Kristian Jensen selv var overrasket over.

»Jeg ville gerne have haft, at det havde haft et andet udfald,« sagde han søndag aften til TV Midtvest.

Politiske kommentatorer har kaldt afstraffelsen for en overreaktion fra formandens side. I Venstre er der både opbakning og modstand mod beslutningen.

Et anonymt Venstre medlem siger til B.T., at manglende politisk lederskab fra Ellemann-Jensens side gøder jorden for, at medlemmerne selv går ud med politiske forslag uden at koordinere med ledelsen.

Jakob Ellemann-Jensen har tidligere fået kritik for ikke at træde i karakter som formand - men det fik han muligheden for her.

Ifølge kilder i Venstres topledelse var en afklapsning desuden nødvendig, eftersom et menigt medlem ikke skal udtale sig om langsigtede økonomiske reformplaner.

Hertil kommer, at Kristian Jensen har en historik med at modsige formanden i partiet. Bl.a. sagde han i august, at Løkkes idé om en regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre skulle aflives.

Den eneste officielle forklaring på weekendens afstraffelse er kommet fra politisk ordfører Sophie Løhde: Kristian Jensen fulgte ikke spillereglerne, og det havde konsekvenser.

Men manden, der endegyldigt svingede øksen over den tidligere næstformand, vil altså endnu ikke sætte ord på sin beslutning.

Heller ikke Karsten Lauritzen, der som medlem i gruppebestyrelsen var med til at træffe beslutningen, ønsker at kommentere sagen.

»I må vente til i morgen,« siger han.