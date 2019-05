Får flygtninge og indvandrere flere penge mellem hænderne, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister efter næste valg?

Selv siger hun som udgangspunkt nej, men noget tyder alligevel på, at det kan blive virkeligheden.

I den såkaldte kandidattest fra Altinget kan man gå ind og se, hvad politikerne selv har svaret på de forskellige spørgsmål.

Og her kan man se, at næsten alle Socialdemokratiets folketingsmedlemmer har erklæret sig »overvejende enige« i, at integrationsydelsen skal hæves og at kontanthjælpsloftet skal fjernes.

Det gælder også S-ledelsen, Mette Frederiksen selv, Henrik Sass Larsen, Dan Jørgensen og udlændingeordfører Mattias Tesfaye. Sjovt nok skriver flere andre folketingsmedlemmer næsten præcis det samme i kommentarfeltet ud for spørgsmålet om integrationsydelsen, f.eks. Nicolai Wammen, Morten Bødskov, Mattias Tesfaye, Simon Kollerup, Jens Joel og Benny Engelbrecht. Det tyder på, at folketingsmedlemmene har haft mulighed for at benytte et standardsvar, der formentlig er udtænkt af pressetjenesten:

Efter statsministerens spørgetime tirsdag 9. april bliver Mette Frederiksen spurgt af en journalist:

»Vil I hæve ydelserne for udlændinge?«

»Nej, det vil vi som udgangspunkt ikke,« svarer hun.

Mette Frederiksen (S) ved møde i Folketingssalen, som indledes med statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) spørgetime, tirsdag den 26. marts 2019.

Senere i samtalen tilføjer hun dog, at der kan være grund til at hjælpe børnefamilierne, f.eks. med husleje-støtte.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) mener, at svarene i kandidattesten afslører, at socialdemokraterne siger ét om ydelserne til udlændinge, men mener noget andet:

»Hvis man hæver ydelserne eller fjerner kontanthjælpsloftet, så underminerer man udlændingepolitikken,« siger hun.

»Socialdemokraterne siger, de vil føre en hård udlændingepolitik, men når det kommer til stykket, har de ikke viljen til at gennemføre det. Det er fuldstændig det samme, der skete med Helle Thorning-Schmidt. Hun gik til valg på at føre en stram udlændingepolitik, men i realiteten lempede hun den 45 gange. Det er præcis det samme, der kommer til at ske nu: Når det kommer til stykket, har de ikke viljen til at føre en stram udlændingepolitik, og de har heller ikke opbakningen fra støttepartierne.«

Kan man ikke hæve ydelserne lidt og alligevel føre en stram udlændingepolitik?

»Nej, for hvis ydelserne bliver højere, bliver vi igen et trækplaster for udlændinge. Man kan jo se, at tilstrømningen er dalet kraftigt, efterhånden som vores regering har strammet udlændingepolitikken 112 gange.«

Kan I dokumentere, at det er derfor - det kunne jo f.eks. også være pga. Tyrkiet-aftalen?

»Danmark er faldet fra at være det femtemest attraktive land i Europa for asylansøgere til at være nummer 17. Det er hævet over enhver tvivl, at højere ydelser vil medføre flere asylansøgere,« siger Inger Støjberg.

Folketingets Retsudvalg har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samråd om udvisning ved grov kriminalitet og gentagelseskriminalitet, på Christiansborg torsdag den 25. april 2019.

Også når det gælder fjernelse af kontanthjælpsloftet, oplyser Mette Frederiksen og mange andre socialdemokrater, at de er »overvejende enige«.

Og i de ofte enslydende kommentarer skriver Mette Frederiksen og mange andre S-politikere, at »vi er særligt bekymrede for de børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet«.

Socialdemokratiets gruppenæstformand, Dan Jørgensen, siger, at man lige så godt kunne have svaret »delvis uenig« på spørgsmålet om integrationsydelsen, men at det for socialdemokraterne drejer sig om at hjælpe børnene.

»Venstre fortsætter jo helt tydeligt linjen fra deres groteske pressemøde med Inger Støjberg og Troels Lund Poulsen i Venstres gruppeværelse. Men fordi de har skrevet det i deres spinmanual, så bliver det ikke sandt af den grund,« siger Dan Jørgensen og fortsætter:

Dan Jørgensen (S) under åbningsdebatten i Folketinget på Christiansborg i København, torsdag den 4. oktober 2018.

»Vi har sagt meget klart, at vi ikke kommer til at rulle ydelserne tilbage. Men samtidig har vi også sagt, at vi er bekymrede for børnene, og at vi derfor vil nedsætte en ydelseskommission, der både sikrer, at der er en gevinst ved at arbejde, samtidig med at vi skærmer børnene.«

»Kandidattests er rimeligt forsimplede. Det er vilkårene. Vi kunne lige så godt have svaret delvist uenig på spørgsmålet om at hæve integrationsydelsen, for svaret for os er som sagt ikke højere ydelser. Når vi har svaret delvist enig, er det fordi, vi gerne vil hjælpe børnene bedre end i dag,« siger Dan Jørgensen.