Radikale Venstres kandidat i Holbæk, Emrah Tuncer, anbefaler ikke alene, at man stemmer på hans parti. Han advarer direkte borgerne – især dem med tyrkiske aner - imod at stemme socialdemokratisk til kommunalvalget 16. november.

Det kan man læse i en række tyrkisk sprogede sms'er, som Emrah Tuncer har sendt rundt til talrige personer i kommunen. Han skriver selv på Facebook, at det »nok drejer sig om 100 personer«.

»Inshallah (I Guds navn),« indleder Emrah Tuncer.

»Vi bør ikke stemme på partier, som stemmer imod vores moské,« skriver han og fortsætter:

Borgmester i Holbæk, Christina Krzyrosiak Hansen. Foto: Henning Bagger

»Socialdemokratiet har stemt imod en ny moské og deres formand (Mette Frederiksen. Redaktionen) omtaler terror, som islamisk terror,« skriver han.

B.T. har fået oversat sms'erne, hvor man kan læse, at Emrah Tuncer har set sig sur på Socialdemokraterne af to årsager.

Som beskrevet ovenfor har Socialdemokraterne lokalt modsat sig, at der opføres en moské i et tidligere bowlingcenter. Emrah Tuncers storebror er i øvrigt formand for Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter i Holbæk, der repræsenterer moskeen.

Desuden er Socialdemokratiet i valgforbund med Dansk Folkeparti. Det kan betyde, at en socialdemokratisk stemme i princippet kan gå til Dansk Folkeparti, hvis stemmerne fordeler sig, så der er overskydende stemmer.

Læs Emrah Tuncers sms her I Guds navn håber jeg du har det godt. Før du stemmer vil jeg bede dig undersøge partierne. Vi bør ikke stemme på partier, der stemmer imod vores moske og ved enhver lejlighed begrænser udlændinges og især muslimers rettigheder. Socialdemokratiet har stemt imod en ny moske og deres formand omtaler terror som islamisk terror. I øvrigt vil enhver stemme afgivet til Socialdemokratiet til dette valg også være til fordel for Dansk Folkeparti. Jeg beder dig undersøge partierne nærmere. Der kan brevstemmes frem til den 12/11 Ellers er sidste frist 16/11. Hilsen Emrah

Emrah Tuncer står helt ved både sine sms'er og en flyer, som han har delt ud, hvor budskabet er det samme, men hvor Socialdemokratiet ikke nævnes ved navn.

»For det første står der ikke et ord, der er forkert i det, som jeg har sendt ud,« siger Emrah Tuncer og fortsætter:

»Socialdemokratiet har jo stemt for smykkeloven, burkaloven og at man absolut skal give hånd, når man modtager sit statsborgerskab. Jeg synes man går efter flygtninge og indvandrere, fordi der er stemmer i det,« siger han.

Er det ikke lidt dårlig stil at direkte advare mod andre partier?

»Jeg kunne forstå kritikken, hvis jeg aldrig gjorde andet. Men jeg bestiller ikke andet end at gøre folk opmærksomme på radikal politik og hvad jeg selv står for,« siger Emrah Tuncer.

Emrah Tuncer, radikal byrådsmedlem i Holbæk, fraråder borgerne at sætte deres stemme ved Socialdemokratiet. Her er han fotograferet i Folketinget, hvor han en kort overgang var stedfordtræder fra Zenia Stampe. Foto: Simon Læssøe

Holbæks socialdemokrater, som Emrah Tuncer advarer mod at stemme på, er ikke særskilt begejstrede for Emrah Tuncers advarsler.

»Jeg har den holdning, at man skal bruge sin energi på sig selv og sin egen politik fremfor at tale grimt om andre. Der må jeg så konstatere, at vi er uenige,« siger Holbæks socialdemokratiske borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen og fortsætter:

»Jeg ville aldrig selv fraråde at stemme på andre partier. Det tror jeg vælgerne er rigeligt kloge nok til at finde ud af selv,« siger hun.

Hvis nu man synes, at nogle af partierne står for noget meget problematisk, hvorfor er det så forkert?

»Jeg tror på lang sigt, at man kommer længst ved at gøre opmærksom på sine egne holdninger

B.T. har bedt om en kommentar fra Radikale Venstres landsledelse, men de er endnu ikke vendt tilbage for en kommentar.