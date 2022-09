Lyt til artiklen

Lige nu bliver internationale firmaer pålagt at hjælpe med at rekruttere ansatte til Putins hær.

Det bekræftede det danske firma Rockwool over for B.T. tirsdag. Det til trods bliver det familieejede ECCO i Rusland.

»Konsekvenserne af den russiske regerings mobiliseringsdekret kendes ikke. Vi har desværre ikke nogen indflydelse overhovedet på denne mobilisering, men vi vil gøre alt for at støtte vores medarbejdere og deres familier.«

»ECCO besluttede at fortsætte sine aktiviteter i Rusland af hensyn til vores medarbejdere i Rusland og de tusindvis af ECCO ansatte verden over, der er afhængige af disse aktiviteter,« lyder det i et mailsvar til B.T.

Ikke-svaret kommer på baggrund af en række spørgsmål, som B.T. har stillet familien Kasprzaks sko-imperium.

Det drejer sig blandt andet, om ECCO vil samarbejde med den russiske regering og overgive deres ansatte til krigsmaskinen, og om hvordan de generelt reagerer på på den lovændring, der gør det muligt for den russiske stat at kræve hjælp til hvervning af ansatte i internationale firmaer.

Der bliver dog ikke svaret på nogen af spørgsmålene.

Omvendt kunne Michael Zarin, der er vicedirektør for kommunikation i Rockwool fortælle, at de allerede har modtaget indkaldelse.

»Det lader til, at flere medarbejdere hos ROCKWOOL-Rusland har modtaget indkaldelse til militær mobilisering.«

»Så vidt vi forstår, vil den lokale ledelse forfølge alle tilgængelige juridiske muligheder for, at vores kollegaer kan blive fritaget for militærtjeneste. Vi forstår dog også, at hvis den lokale ledelse afslår at samarbejde med de militære myndigheder om formidling af indkaldelser af medarbejdere, så vil det blive betragtet som en kriminel handling med potentielt alvorlige konsekvenser,« sagde Michael Zarin fra Rockwool til B.T. tirsdag.

Det er et nyt mobiliseringsdekret i Rusland, der gør det muligt at pålægge internationale virksomheder i Rusland at hjælpe til med at hverve soldater.

B.T. har også spurgt, om ECCO overvejer at trække sig ud af Rusland, nu hvor de kan blive pålagt at hjælpe til med at hverve soldater. Det har man heller ikke svaret på.