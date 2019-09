Det var ikke lang tid, der var ro i Venstre, hvor det hidtil så ud til, at Inger Støjberg som ene-kandidat ville stille op som næstformand til partiets ekstraordinære landsmøde den 21. september.

Ellen Trane Nørby sneg sig nemlig sent mandag aften ind fra højre, da hun over for Avisen Danmark afslørede, at hun stiller op til kampvalg mod Støjberg.

Det, der nu bliver spændende at holde øje med, er, hvordan dysten vil påvirke stemningen i partiet, der netop har været gennem en yderst kaotisk periode.

Det vurderer Jarl Cordua, der er politisk kommentator og vært på radioprogrammet 'Cordua & Steno' på Radio24syv.

»Lægger det her nu kimen til en ny splittelse i partiet? Det er jo netop det, Venstre gerne har villet undgå, men jeg tror ikke, det her vil gå stille for sig,« siger han.

Til Avisen Danmark påpeger Ellen Trane Nørby, at hun mener, at hun 'vil være en stærkere næstformand i forhold til at samle partiet' end Inger Støjberg.

Dette er ifølge Jarl Cordua en direkte stikpille til Inger Støjberg, der - ifølge ham - er kendt for at splitte frem for at samle.

»Man kan groft sagt sige, at hvis de delegerede vil have en kandidat, der kan samle partiet, skal de stemme på Ellen Trane, men hvis de vil have en stærk profil, der kan nå de mere højreorienterede borgerlige stemmer, så skal de stemme på Støjberg,« siger han.

Inger Støjberg (venstre) og Ellen Trane Nørby (højre) skal til kampvalg om posten som Venstres nye næstformand. Foto: Uffe Weng/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Inger Støjberg (venstre) og Ellen Trane Nørby (højre) skal til kampvalg om posten som Venstres nye næstformand. Foto: Uffe Weng/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Men jeg må ærligt sige, at jeg ikke tror, det vil gå stille af sig, hvis det ikke bliver Støjberg, der får posten,« fortsætter han.

Jakob Ellemann-Jensen har offentligt omfavnet Støjbergs kandidatur, og derfor bliver det interessant at se, hvordan den - indtil videre - eneste formandskandidat reagerer på Ellen Trane Nørbys kandidatur.

»Umiddelbart bliver han nødt til at gå ud og give Ellen Trane en ligeså varm velkomst foran kameraerne, som han gjorde med Støjberg. Der ligger en masse signalværdi her, og jeg tror, vi vil se, at Ellemann træder et skridt tilbage, for at blande sig vil være det dummeste, han kan gøre.«

Noget af det, der kan tale imod Støjberg er den kommende undersøgelseskommission, som et flertal i Folketinget forleden kom frem til skal tages i brug over for Støjberg i sagen om de adskilte asylpar - også kendt som barnebrudssagen.

»Der kan være nogle i Venstre, som tænker, at det måske ikke er det allerbedste udgangspunkt, at en næstformand skal bruge tid på det,« siger Jarl Cordua.

Jarl Cordua vurderer på trods af dette ikke, at Inger Støjberg ryster i bukserne over, at der er dukket en direkte modstander op til posten som næstformand.

»Hun havde da selvfølgelig håbet, at hun bare ville blive kåret til landsmødet, men med hendes natur skal hun nok blive klar til et kampvalg,« siger han og fortsætter:

»Meget kan man sige om Støjberg, men umodig er hun ikke. Og man skal jo altså også huske på, at der er tale om en ledig stol. Det står ingen steder, at det er Støjbergs.«