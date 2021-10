Kampen om lygtepælene er lørdag klokken 12 gået i gang. Det er nemlig fra dette tidspunkt, at valgplakater må hænges op til kommunal- og regionsrådsvalget.

Og det kan netop godt blive lidt af en kamp. De fleste aarhusianske politikere er nemlig enige om, hvor de helst vil have placeret deres billede.

På Strøget i Aarhus.

»Strøget er altid sjovt, og der er altid kamp om pladsen. Så der skal jeg selv ind og kæmpe,« siger Anders Winnerskjold, der stiller op for Socialdemokratiet i Aarhus Kommune.

Det bakker flere andre lokalpolitikere ham op i.

Anders Winnerskjold klatrer op for at hænge valgplakater op, noget, han selv mener, han er ret god til. Vis mere Anders Winnerskjold klatrer op for at hænge valgplakater op, noget, han selv mener, han er ret god til.

»Kampen bliver helt klart hårdest omkring Strøget,« siger Christian Budde, der stiller op for Venstre i Aarhus, blandt andet.

Og det er med god grund, at politikerne går op i placeringen, hvis man spørger Peter Nedergaard, der er professor ved Institut for Statskundskab.

Christian Budde mener, det handler om at have »hurtige fødder« og en masse til at hjælpe. Hans egen søn og far ville nok hellere have spillet playstation i dag, men de må altså ud i kampen om pladsen på lygtepælen, fortæller han. Vis mere Christian Budde mener, det handler om at have »hurtige fødder« og en masse til at hjælpe. Hans egen søn og far ville nok hellere have spillet playstation i dag, men de må altså ud i kampen om pladsen på lygtepælen, fortæller han.

»Det betyder meget, fordi det er et spørgsmål om eksponering. Det flytter egentlig ikke så meget mellem partierne, men mere internt i partierne. Det er vigtigt, folk kan huske dit navn og dit ansigt, når du står i stemmeboksen,« siger han.

Han forklarer, at den primære konkurrence er intern, fordi det er antallet af personlige stemmer, der betyder, om man kommer ind eller ej. Derfor handler det om, at gøre sig mest bemærket.

Og her er Strøget en god placering, vurderer ekspert Peter Nedergaard.

Kristian Würtz mener, at valgplakaterne stadig har en stor betydning, selv »der ikke er nogen, der bliver overbevist bare af billedet på valgplakaten - i hvert fald ikke at mit billede,« som han siger. Vis mere Kristian Würtz mener, at valgplakaterne stadig har en stor betydning, selv »der ikke er nogen, der bliver overbevist bare af billedet på valgplakaten - i hvert fald ikke at mit billede,« som han siger.

Men kampen bliver altså hård, det er dog noget, lokalpolitikerne tager som en udfordring.

»Efter mange år i gamet er jeg blevet en ferm lygtepælsklatrer. Jeg tror faktisk, jeg kunne stille op i en dyst om at kravle i lygtepæle og i hvert fald komme i top tre,« siger Anders Winnerskjold med et grin.

Rabih Azad-Ahmad er også i gang med at hænge valgplakater op. »Nogle gange er man heldig at få den bedste placering, andre gange er man ikke. Vi er mange om det,« siger han. Vis mere Rabih Azad-Ahmad er også i gang med at hænge valgplakater op. »Nogle gange er man heldig at få den bedste placering, andre gange er man ikke. Vi er mange om det,« siger han.

B.T. Aarhus har ligeledes talt med Socialdemokratiets Kristian Würtz og Radikale Venstres Rabih Azad-Ahmad. De melder også begge klar klokken 12.

Dog har de alle et håb for dagens kamp. Fair play.

»Det er dårlig stil at fjerne andres plakat, eller hænge sin egen, så det er umuligt for den næste at komme til. Jeg håber, folk derude viser sig som en god kammerat og accepterer, hvis andre har været hurtigere,« siger Kristian Würtz, der stiller op for Socialdemokratiet.