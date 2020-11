»Jeg vil vurdere værdien af medieomtalen til at være mellem fire og fem millioner.«

Sådan lyder konklusionen fra kampagneekspert Steffen Hjaltelin i sagen om en række Muhammed-annoncer, som Nye Borgerlige i denne uge ønskede at bringe i forskellige danske medier.

Tegningerne skulle ifølge Nye Borgerlige bringes som en sympatierklæring for den franske skolelærer Samuel Paty, der blev halshugget for at bruge tegningerne i sin undervisning.

Annonceplanen blev dog forpurret, da det franske satiremagasin Charloe Hebdo afviste, at Nye Borgerlige måtte bruge magasinets Muhammed-tegninger.

Sagen har, ifølge en optælling som Fagbladet Journalisten har lavet, været omtalt 528 gange.

Med den omfangsrige omtale er det lige meget for Nye Borgerlige, at de ikke kom igennem med deres annonceplan, for de kom igennem med budskabet, vurderer Steffen Hjaltelin, stifter af Hjaltelin Stahl, i en artikel i Fagbladet Journalisten.

Pernille Vermund har på den måde fået det ud af det, hun ville; nemlig at markere, at hun var villig til at trykke tegningerne. En handling, som tidligere operativ chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen over for Ritzau har kaldt for 'barnagtig provokation'.

Steffen Hjaltelin mener, det ville have været risikabelt for Nye Borgerlige, hvis annoncerne rent faktisk var blevet bragt.

Hvis det havde ført til nye terroraktioner, ville det have givet bagslag til Nye Borgerliges stunt.

Alligevel vurderer han også Pernille Vermund som en kvinde med et 'stærkt kommunikativt boldøje'.