Efter rod i Hjarnø Havbrug skal Kammeradvokaten tjekke alle havbrug, siger miljø- og fødevareminister.

København. Flere havbrug har opdrættet fisk uden at have de nødvendige tilladelser. Derfor skal statens advokat, Kammeradvokaten, tjekke alle havbrug. Miljø- og Fødevareministeriets egen kulegravning har allerede fundet flere fejl.

Kulegravningen kommer, fordi Hjarnø Havbrug har opdrættet sølvlaks uden tilladelse. Havbruget havde ikke den nødvendige placeringstilladelse. Det nytter ikke, mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Det er uacceptabelt, at flere havbrug ikke har haft de fornødne tilladelser, siger Jakob Ellemann-Jensen i en skriftlig kommentar.

- Samtidig kunne man godt have ønsket sig, at myndighederne havde haft en bedre sagsbehandling på området, så vi kunne have undgået den nuværende situation.

Derfor har han bedt Kammeradvokaten bistå ministeriet. Så kan Miljøstyrelsen få tjek på området. i januar i år fik styrelsen ansvaret for placeringstilladelser til havbrug.

Miljøstyrelsen har orienteret alle hav- og dambrug om, at de skal henvende sig til styrelsen, hvis de vil opdrætte sølvlaks eller andre fisk, som ikke hører hjemme i Danmark. Det kræver nemlig en tilladelse.

Hjarnø Havbrug ville have fået tilladelse til at indføre sølvlaks ad to omgange. Det vurderer Miljøstyrelsen. Derfor går styrelsen ikke videre med sagen.

Derimod efterforsker politiet nogle forhold hos Hjarnø Havbrug, der er anmeldt for brud på miljølovgivningen.

/ritzau/