Stine Bosse har ment rigtigt meget forskelligt om dansk politik gennem årene.

Især har den tidligere Tryg-topchef slået sine folder på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, hvor hun flittigt har delt ud af sine holdninger om dansk politik.

Torsdag aften blev det så efter måneders rygter offentliggjort, at Stine Bosse bliver spidskandidat for Moderaterne til Europa-Parlamentsvalget næste år.

Også Bosses nye partiboss, Lars Løkke Rasmussen, har hun gennem tiden haft stærke holdninger til.

Faktisk har hun på et tidspunkt helt mistet respekten for ham.

Det gjorde hun efter Løkke tilbage i 2021 afviste at stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg, selvom han tidligere havde givet udtryk for, at han ville gøre det.

»Min personlige respekt for mennesket Lars vendte tilbage i lørdags og forsvandt på samme måde i går, da han pludselig vendte rundt,« skrev Stine Bosse i en kommentar i magasinet Ræson dengang.

Hun havde ellers været fristet af at melde sig ind i Løkke politiske netværk, der senere blev til Moderaterne.

Men det skulle den nye Moderate spidskandidat altså ikke nyde noget af – dengang.

Her skrev hun videre om Lars Løkke Rasmussens nye politiske netværk, der endte med partiet Moderaterne:

»Var jeg fristet af netværket i lørdags, så har gårsdagens og dagens udviklinger vist, hvad en vendekåbe er i politik.«

Også Lars Løkke Rasmussens politik som Venstre-formand og statsminister har Stine Bosse udtrykt sig om i lidet flatterende gloser.

Faktisk var den smykkelov, der blev indført under Løkkes anden periode som statsminister, og som gav mulighed for at beslaglægge visse flygtningens værdigenstande, ifølge Bosse både »en racebestemt særlov« og »ulækker.«

Du lyver @RStoklund @P1Morgen smykkeloven var en del af @larsloekke regeringens skræmmende kagekampagne sat iværk af Støjberg få den dig væk! Den er ulækker stop den racebestemte særlov .. krig er krig! Mennesker er mennesker #dkpol — Stine Bosse / Christine (@BosseStine) March 4, 2022

Som sidemand i Moderaternes kandidatfelt til Europa-Parlamentsvalget får Bosse Bergur Løkke Rasmussen, der allerede sidder i Europa-Parlamentet.

Det gjorde han først for Venstre, efter Søren Gade trådte ud for at blive Folketingets formand.

Da Lars Løkke Rasmussen forlod Venstre, svor Bergur Løkke Rasmussen ellers igen og igen, at han ikke fulgte med sin far over i det nye parti.

Men det endte han som bekendt med at gøre alligevel, og dermed mistede Venstre et mandat i EU-parlamentet, mens Moderaterne fik sit første af slagsen.

Moderaterne holder kl. 11 fredag pressemøde på Christiansborg, hvor Lars Løkke Rasmussen vil præsentere de to nye kandidater.

