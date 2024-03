Han kaldte Lars Løkke Rasmussen for »en lille svindler« i en tale, men nu er der åbenbart bedre toner.

Den tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft har lørdag deltaget i en debat om international politik ved Moderaternes årsmøde i Vejle.

I panelet sad også Lars Løkke Rasmussen, nuværende udenrigsminister og formand for Moderaterne.

Bedst som panelet diskuterer fremtiden for Europa og udfordrende globale forhold, så nævner moderator Jeppe Søe om ikke Løkke og Lykketoft har været uvenner tidligere.

»Ja, der er vist blevet sagt et eller andet i tidens løb,« siger Løkke og salen griner.

Og der er i sandhed blevet sagt et eller andet i tidens løb.

Mogens Lykketoft skrev nemlig en harmdirrende tale til sin egen 70-års fødselsdag, hvor han satte en række personangreb ind.

Lars Løkke Rasmussen, som på det tidspunkt var statsminister for Venstre, kaldte han for »en lille svindler«.

Og den tidligere SR-regering, som blev ledet af Helle Thorning-Schmidt, havde han heller ikke meget godt at sige om.

»Det er den mest fladpandede populistiske regering, vi har haft i min levetid. Med en dybt utiltalende politik og nogle dybt usympatiske personer på nøgleposter,« stod der ifølge Berlingske i talen.

Men her otte år senere er Lykketoft blevet meget forsonlig.

»Jeg kan jo konstatere, at vi alle sammen har en ny dagsorden, og den dagsorden som Lars Løkke har som udenrigsminister og den dagsorden, som jeg synes er den rigtige, de er ret sammenfaldende. Der er ikke faste venner og fjender i dansk politik,« siger Mogens Lykketoft, da B.T. fanger ham til Moderaternes årsmøde.

Men mener du stadigvæk, at han er en lille svindler?

»Lad nu det ligge. Det tror jeg, vi begge lader ligge. Men det er vigtigt med tempo i den grønne omstilling og i forsvarsudstillingen. Det er vigtigt, at vi udretter noget, der har et europæisk perspektiv. Det er vi enige om, og jeg tror, at det er derfor, at jeg er blevet inviteret i dag.«

Er I blevet gode venner igen?

»Vi taler udmærket sammen.«

