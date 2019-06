B.T. kunne klokken 17.25 præsentere folketingsvalgets første exitpoll.

Og alt tyder på, at det bliver en vaskeægte gyser.

Blokkene ligger så tæt, at et blåt flertal ligger inden for den statistiske usikkerhed.

»Det er overraskende sammenlignet med de målinger, vi har set tidligere i valgkampen. Hvis man ser på det seneste vægtede gennemsnit fra Altinget, så havde rød blok flertal uden Alternativet. Derfor er det ganske overraskende, at blå blok i denne exitpoll ligger så tæt op ad rød blok,« fortæller B.T.'s ekspert, professor og valgforsker Rune Stubager.

»Det tyder helt klart stadig på et rødt flertal, men slet ikke så klart som tidligere. Så det ser ud til, at valgaftenen bliver endnu mere spændende end ventet.«

Og meget tyder også på, at flere af valgets små partier går en gyseraften i møde.

I exitpollen går Stram Kurs linedans på spærregrænsen: 2,1 procent af vælgerne har ifølge exitpollen stemt på Rasmus Paludans kontroversielle parti, der i så fald ligger til fire mandater. Noget mindre end målinger tidligere i valgkampen.

»Tendensen har været nedadgående siden valgkampens start. De kom ind på vingerne af deres succes fra Blågårdsgade og deres indsamling af vælgererklæringer.«

»Men massiv negativ presse har kostet dyrt. Først historien om at han førte sager for asylansøgere - det har virket mærkeligt for hans følgere. Den ene dag skal de smides ud, den anden dag hjælper han dem. Hykleri har historisk set vist sig at være en dårlig ingrediens i en valgkamp.«

»Stalker-sagen (sagen om, at Rasmus Paludan har opsøgt og forfulgt en anden person, red.) har selvfølgelig også fået nogle vælgere til at tænke sig om en ekstra gang,« siger Rune Stubager.

Partiet Klaus Riskær Pedersen får ifølge exitpollen ikke stemmer nok til et kontor på Christiansborg. Blot 0,4 procent af befolkningen har - ifølge YouGov's exitpoll - sat kryds ud for den tidligere erhversmands parti.

»Han har i valgkampens målinger på intet tidspunkt været over spærregrænsen. Han blev tidligt overhalet af Stram Kurs. Pludselig var han ikke den mest anderledes mere. Han er gledet ud af de debatter, jeg har set ham i.«

»Og så har han sin fortid imod sig. De, der kunne se gennem fingre med hans domme, er de typer, der er røget over til Stram Kurs.«

For første gang siden 2005 ligger KristenDemokraterne til at havne på den rigtige side af spærregrænsen. Men det er også kun lige med nød og næppe. Partiet, der i valgkampen har været repræsenteret ved næstformand Isabella Arendt, står til 2,0 procent af stemmerne.

»Forklaringen har haft rødt hår og rød kjole. Isabella Arendt er brændt igennem, og hun har kunnet sælge budskabet. Og så har de justeret deres holdning til abort, og det har fjernet en snubletråd for dem.«

Pernille Vermunds Nye Borgerlige kan sandsynligvis godt puste ud - hun ser med 3,6 procent af stemmerne ud til at spadsere ind på Christiansborg.

»De har ligget til at ende over spærre siden oktober. Det er et noget mere etableret parti end Stram Kurs, og de har været bedre forberedt. Pernille Vermund er mere spiselig end Rasmus Paludan for de, der ønsker hård udlændingepolitik. Hun agerer mere som en almindelig poltiker, selv om hun ikke opfatter sig selv som politiker,« fortæller Rune Stubager.

Med det tætte opløb mellem de to blokke ser det ud til, at rød blok får brug for Alternativets mandater for at kunne danne flertal. Og det vil gøre det markant vanskeligere for Mette Frederiksen at forhandle et regeringgrundlag på plads, hvis hun ender med at vinde valget, påpeger Rune Stubager.

»Det er meget snævrere end forventet. Der var mange målinger, der havde spået et rødt flertal uden Alternativet, og det havde lettet forhandlingssituationen en smule for Mette Frederiksen.«

»Men det tyder ikke på rødt flertal uden Alternativet. Så det ser ud til, at Mette Frederiksen kommer til at gå endnu sværere forhandlinger i møde,« siger Rune Stubager.