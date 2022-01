Et bjerg af coronatest, mundbind og andre værnemidler for flere milliarder skattekroner, som ingen nu ved, hvad der skal ske med.

Det er situationen efter et politisk flertal onsdag har valgt at ophæve alle coronarestriktioner og med det sandsynligvis også behovet for de mange coronatest, som staten ellers ivrigt har indkøbt.

Blandt andet står Danmark lige nu og frem til midten af februar til at modtage i alt 55 millioner hjemmetest fra en ordre på i alt 1,6 milliarder kroner, der blev lavet så sent som i december 2021.

Nu viser det sig også, at der tilsyneladende ikke er nogen, der ved, hvad der skal nu ske med alle de mange test, man indtil for blot få uger siden har brugt flere milliarder skattekroner på at købe – uden returret.

Sundhedsminister Magnus Heunicke sagde på et pressemøde onsdag aften, at danskerne »i et vist omfang« fortsat skal testes. Men præcis hvem, hvornår og hvordan og hvor mange penge, der skal bruges til test i den kommende tid, er fortsat uklart.

Der er heller ingen i regeringen, der præcist ved, hvor mange skattekroner man egentlig har brugt på coronatest i løbet af pandemien. Et tidligere overslag viser dog, at man har anslået, at testindsatsen i løbet af de sidste to år har kostet over to milliarder kroner om måneden.

»Problemet er, at man ikke rigtigt tænker over pengene. Man er blevet så forhippet på, at man for alt i verden ikke må komme i en situation, hvor der mangler test, så man køber bare ind og ind uden den fornødne omtanke,« siger Jes Søgaard.

Han er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet og medlem af den faglige referencegruppe, der rådgiver regeringen om corona.



Søgaard mener, at den omtanke, der normalt præger den offentlige forvaltningen på sundhedsområdet, er gået fløjten under coronakrisen.

»Der har været et ekstremt stor politisk pres på systemet om, at der ikke måtte opstå nogen form for problemer med forsyningssikkerheden. Embedsfolk reagerer nu engang også på de signaler, der kommer mellem linjerne fra regeringen,« siger Jes Søgaard som en del af forklaringen på, at der er blevet brugt penge på test i et tempo, man sjældent har set i det danske sundhedsvæsen.

På et pressemøde 22. december 2021 fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) så, at staten nu havde indkøbt 65 millioner selvtests. Foto: Mads Claus Rasmussen

De mange test, som regeringen har indkøbt i januar, kommer ikke med returret eller andre muligheder for at stoppe leveringen af de test, der endnu ikke er ankommet til Danmark.

Det skriver Styrelsen for Forsyningssikkerhed, der står for indkøb af test, i en mail til B.T.



Vurderingen har været, at det ville have været »stærkt fordyrende« i indkøbet at stille krav til leverandørerne om mulighed for tilbagelevering, skriver styrelsen. En hjemmetest har en holdbarhed på op til halvandet år, skriver styrelsen videre i mailen.

På Christiansborg er sundhedsordfører hos Venstre Martin Geertsen ikke synderligt imponeret over den måde, der er blevet købt test ind på.

Han understreger, at det i starten af epidemien var nødvendigt at handle hurtigt. Derimod er det svært at se, hvad undskyldningen er, for at man mindre end halvanden måned siden har købt coronatest for flere milliarder kroner uden returret, mener han.

Martin Geertsen (V) ankommer til møde i Epidemiudvalget på Christiansborg, onsdag den 26. januar 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man kunne have indkøbt noget mere fornuftigt ind med at have købt mindre ind og så sikret sig en forkøbsret hos virksomhederne på at købe mere, hvis det blev nødvendigt,« siger Martin Geertsen.

Han mener, at regeringen er blevet fartblind over for at bruge pengene under coronaepidemien.

»Der er en kæmpe diskussion i vores sundhedsvæsen, at der mangler ressourcer. Men her bruger regeringen penge, som om der ikke kommer nogen regning,« siger Geertsen.

B.T. har spurgt justitsminister Nick Hækkerup, hvad han mener om, at der er indkøbt en stor mængde coronatest, der i den nuværende situation ser ud til at blive overflødige.

»Med den nuværende situation er det nærliggende at overveje, om indsatsen kan skaleres yderligere ned. Regeringen vil snarest gå i dialog med eksterne eksperter og sundhedsmyndighederne om, hvad der fremadrettet er den rette teststrategi,« lyder det i et skriftligt svar fra ministeren.