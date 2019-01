Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, gæster i dag B.T. Live, hvor han vil svare på spørgsmål om regeringens nye sundhedsreform.

Det sker kl. 14.00 på vores Facebook-profil.

Indsend allerede jeres spørgsmål nu ved at finde B.T. på Facebook eller her i artiklen.

Regeringen fremlagde i går en ny vision for sundhedsområdet, der skal skabe mere nærhed, sammenhæng, kvalitet og stærkere rettigheder for patienterne.

I udspillet lægger regeringen op til at lukke de fem regioner og erstatte dem med 21 sundhedsfællesskaber.

Regeringen vil også oprette en ny national myndighed med navnet Sundhedsvæsen Danmark. Myndigheden erstatter de regionsråd, der tildligere har truffet de politiske beslutninger omhandlende sundhedsvæsenet.

Ifølge udspillet skal den nye myndighed sikre ensartede belutningen på tværs af hele sundhedsvæsnet, så der ikke opleves problemer med eksempelvis den udskældte Sundhedsplatform eller andre IT-projekter.

Kort sagt ønsker regeringen med deres Sundhedsreform, at danskerne kan blive behandlet tættere på deres hjem, at der er sammenhæng mellem sygehusene i alle landsdele, og at patienderne får stærkere rettigheder.

Stil dit spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen på Facebook herunder: