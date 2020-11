Der er lagt op til erstatning for mange milliarder kroner til de slagne minkavlere.

Helt konkret skal de over 1.100 danske minkavlere hver især have deres erstatningssag behandlet i en særlig kommission, som skal vurdere erstatningens størrelse til avlerne.

Det er regeringens konkrete planer ifølge et aftaleudkast, som B.T. har set.

Alle Folketingets partier sidder netop nu og forhandler om en ordning, og efter forhandlingerne onsdag sendte regeringen natten til torsdag omkring klokken 01 et udkast til en aftale:

'Erstatningen til den enkelte minkavler fastsættes efter en konkret vurdering af en særlig minktaksationskommission' (med mulighed for indbringelse af domstolene)', står der bl.a. i udkastet.

Der lægges op til, at alle minkavlere kan få dækket deres tab, uanset om de ligger i smittezonerne eller ej.

Omkring 1.100 minkfarmere skal altså hver især have værdien af deres produktion vurderet.

»Det er et helt erhverv, der skal sættes pris på. Det har vi aldrig set før, og det er både danmarkshistorie og retshistorie uden sidestykke,« siger Hanne Mølbeck, der er advokat, og som i 20 år har beskæftiget sig med ekspropriation, altså når staten overtager privat ejendom.

Hun forklarer, at det er ekstremt vigtigt, at kommissionen rammer en rigtig vurdering af minkfarmenes værdi i første omgang, så staten ikke bliver oversvømmet i retssager fra minkavlere.

»Det er både til gavn for staten og for minkavlerne at undgå en retssag på grund af uoverensstemmelser. Så i den kommission er det vigtigt, at der sidder en med branchekendskab, en jurist og en økonom. Find de tre, og lad dem køre land og rige rundt,« siger Hanne Mølbeck, partner i advokatfirmaet Bech-Bruun.

Allerede før aftalen er færdig, ligger det fast, at regeringens beslutning om at slå alle mink ihjel bliver en meget dyr omgang for Danmark.

Ifølge B.T.s oplysninger er regningen allerede løbet op i 13-15 milliarder kroner, før alle partier har fået deres krav med i aftalen.

Det er uværdigt at spise minkavlerne af med en dårlig erstatning for minkene Per Larsen, fødevareordfører, Konservative

Ifølge Dansk Folkeparti er der stadig klumper, som partierne ikke er enige om.

»Regeringen har truffet en voldsom beslutning, som vil koste statskassen dyrt. Når landets statsminister – endda på et ulovligt grundlag – beordrer alle minkavlere til at aflive deres dyr, så har avlerne krav på fuld erstatning,« siger René Christensen, finansordfører hos Dansk Folkeparti.

»Minkfarme og maskiner er værdiløse nu, så dem skal staten også erstatte. Det kan blive endnu dyrere end det, som ligger på forhandlingsbordet nu,« siger han.

Et stort slagsmål i forhandlingerne er, hvilken pris minkavlerne skal have for hver enkelt mink, som de har slået ihjel efter ordre fra Mette Frederiksen.

Foto: Mathias Bojesen

Regeringen havde oprindeligt lagt op til en maksgrænse på 199 kroner pr. mink. Men flere partier vil hæve det beløb væsentligt.

»Det er uværdigt at spise minkavlerne af med en dårlig erstatning for minkene. Vi mener, at erstatningen skal være gennemsnittet af de sidste 10 års priser på et minkskind,« siger Per Larsen, fødevareordfører hos De Konservative.

Hvis De Konservative kommer igennem med det forslag, vil minkavlerne kunne forvente en erstatning på et stykke over 300 kroner pr. aflivet mink.