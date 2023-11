Venstre har i adskillige måneder rodet under ti procent opbakning i adskillige målinger, men nu kan det være ved at vende.

Mandagens Voxmeter måler Venstre til 10,5 procents opbakning, hvilket er 1,5 procentpoint højere end sidste uge.

Voxmeters analysedirektør Anna Midtgaard Christensen erkender dog på det sociale medie X, at der kan være tale om »en statistik enlig svale« og det først er næste uge er klart om der er tale om en tendens.

»Der kan naturligvis være tale om statistisk usikkerhed og alt muligt andet, men det her en en måling, som Venstre har hungret efter,« siger B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Pludselig går det den rigtige vej og det falder virkelig på et tørt sted,« siger han.

Han understreger, at Venstre fortsat er i store problemer.

»Det er alt alt for tidligt at sige, at Venstre er ude af krisen. Men lidt har også ret,« siger han og fortsætter:

»Alt hvad jeg siger her, er selvfølgelig under forudsætningen af, at de her målinger holder. Flere af den slags målinger vil kunne skabe det momentum, som Venstre har brug for,« siger Qvortrup.

Venstre har netop afholdt landsmøde, hvor Troels Lund Poulsen blev valgt som formand og i sidste uge gennemførte regeringen en ministerrokade, hvor det alene var Venstres ministre, som rokerede.

»Sådan en måling og flere som den vil løfte presset på Troels Lund Poulsen som formand. Pludselig skal han ikke bruge energi på at forsvare de dårlige målinger, men han kan sige, at det var rigtigt at Ellemann gik og han selv blev formand,« siger Henrik Qvortrup.

Qvortrup forklarer, at meningsmålinger netop kan styrke et partis momentum.

»Nedtur er selvforstærkende og tilsvarende er fremgang også selvforstærkende. Alt hvad der kan give indtryk af, at den negative spiral er brudt, er lige det Venstre har brug for,« siger han.

Voxmeter har spurgt 1.008 personer i deres måling og Venstre ligger på en statistisk usikkerhed på 1,9 procent.

Det vil sige, at der er 95 procents sandsynlighed for, at Venstre ville få et sted mellem 8,6-12,4 procent af stemmerne, hvis der var valg nu.

