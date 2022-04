ANALYSE: »Som aalborgenser kommer jeg til at hægte mig fast på Portland, før nogen får lov til at lukke det,«

Sådan sagde Mette Frederiksen i 2018 om cementkæmpen Aalborg Portland, der er den største virksomhed i statsministerens egen valgkreds.

Men det er også den danske virksomhed, som klart udleder mest CO₂. Klimasvineren nummer ét i dansk erhvervsliv.

Så hvad gør statsministeren, når hun på den ene side er sprunget ud som klimakriger med løfte om CO₂-afgifter, men på den anden side vil redde den store 'arbejderhøjborg' Portland i hendes egen valgkreds?

Svaret kom i dag, da S-regeringen fremlagde sit udspil til en grøn skattereform.

Mette Frederiksen har simpelthen valgt at frede Aalborg Portland, mens stort set alle andre virksomheder må betale dyrt for CO₂-udledningen.

S-regeringen vil nemlig give virksomheder med 'mineralogiske processer' som Aalborg Portland så stor en klimarabat, at de kun skal betale 100 kroner for et ton CO₂ ud over EUs kvotepris, mens andre virksomheder skal betale op til 375 kroner pr. ton. Altså en klækkelig rabat på cirka 70 procent.

Og her skal man forstå, at Aalborg Portland udleder 2,2 millioner tons CO₂ om året – mere end ti gange så meget som nummer to på listen over klimasyndere.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder tale ved Aalborg Portlands 130 års jubilæum på Utzon Centret i Aalborg 31. oktober 2019. Her med adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen (tv). (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Mette Frederiksen har erklæret sig grøn, før hun er rød.

Men lige her er statsministeren knaldrød og meget lidt grøn. Hun freder en socialdemokratisk højborg i Aalborg tæt på et folketingsvalg, hvor hun helst skulle høste et rekordvalg i Nordjylland.

Arbejdspladser og stemmer i Aalborg er vigtigere end den klimakamp, som hun det seneste halve år kaldt en 'topprioritet'.

Sandheden er dog, at regeringens støttepartier næppe vil acceptere Mette Frederiksen klimafinte. Og uden opbakning fra de røde venner skal Mette Frederiksen, Dan Jørgensen og Jeppe Bruus spejde mod de borgerlige partier for et flertal.

En svær mission. Tæt på umulig endda, fordi Enhedslisten, SF og Radikale Venstre vil være med i en klimaaftale af den størrelse.

Det er rødt hjerteblod, og Mette Frederiksen kan derfor være tvunget til at aflive fredningen af Aalborg Portland, hvis de røde venner stiller et ultimatum.

Aalborg Portland har cirka 320 ansatte på den store fabrik i Nordjylland.