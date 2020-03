Det kan godt være, at Josephine Fock har fået en tillidserklæring fra Alternativets hovedbestyrelse. Men blandt partiets mange medlemmer er masseflugten i fuld gang.

Ifølge B.T.s oplysninger har over 1.100 medlemmer forladt Alternativet, siden Josephine Fock blev valgt til politisk leder den 1. februar.

Alene i mandags smuttede ca. 500 medlemmer fra partiet, da Uffe Elbæk og tre andre folketingsmedlemmer meldte sig ud af Alternativet i oprør mod, at hovedbestyrelsen støttede Josephine Fock.

Uffe Elbæk, Alternativet holder pressemøde i København mandag den 16. december 2019. Uffe Elbæk stopper 1. februar næste år som politisk leder af Alternativet, meddeler partiet. Han fortsætter i Folketinget. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix)

Alternativet bekræfter B.T.s informationer og fortæller, at det er forventeligt ovenpå den kaotiske periode i partiet.

»Vi står ved en skillevej, hvor vi desværre har mistet en del medlemmer. Men vi oplever, at der nu er opbakning til Josephine Fock, når vi snakker med vores organisatoriske bagland,« siger talsmand for hovedbestyrelsen, Jesper Callesen.

Når så mange har meldt sig ud, tyder det vel på, at der er et problem med tilliden til Josephine Fock blandt medlemmerne?

»Der har været forskellige holdninger til en ny politisk leder. Det er ingen hemmelighed. Men vi føler, at det stærke bagland, vi står tilbage med, har fuld tillid til projektet og Josephine Fock,« siger han.

Hvad gør I for at holde på jeres medlemmer i denne svære situation?

»Situationen er helt ny, så vi har kun haft fast kontakt til kredsene for at følge med i udviklingen.«

Alternativet havde 6.222 medlemmer, da Josephine Fock blev politisk leder. Udviklingen de seneste fem-seks uger svarer altså til, at næsten hvert femte medlem er skredet.

Jesper Callesen fortæller dog, at »lidt over 100 personer« har meldt sig ind i partiet i perioden. Samtidig har få medlemmer hævet sit kontingentbeløb.

Anklager om råb og ruskeri

Medlemsflugten kommer oven på en periode, hvor Josephine Fock er blevet beskyldt for at råbe og være aggressiv over for partikollegaer. I enkelte tilfælde skulle Fock endda have rusket fysisk i folk, fortæller flere anonyme kilder til Information.

Anklagen om ruskeri er dog ikke blevet bevist.

Efter Informations artikel har Alternativet været ude i et voldsomt offentligt stormvejr, hvor profiler som Niko Grünfeld har meldt sig ud. Koasset blev så stort, at Josephine Fock sagde til DR, at hun selv ville have svært ved at stemme på Alternativet lige nu.

Det har mange af Alternativets medlemmer givet hende ret i.

Mandag sagde Josephine Fock ellers til B.T., at hun har stor opbakning blandt medlemmerne:

»Jeg har fået stor opbakning fra medlemmerne og fra et flertal i hovedbestyrelsen. Og efter at de meldte sig ud (Uffe Elbæk og tre andre folketingsmedlemmer, red.), kan man se, at jeg har opbakning i alle kredsene, og samtlige lokalvalgte bakker op. Jeg er så glad for, at Alternativet består.«

Medlemsflugten rammer ikke kun Alternativet på medlemsdemokratiet, som partiet vægter højt. Partiets pengepung bliver også ramt, fordi kontingentbetalingerne falder med over 300.000 kr. om året.

Det kommer oveni, at Alternativet mister størstedelen af sin gruppestøtte, fordi partiet kun har ét medlem tilbage i folketingsgruppen.

Konsekvensen er, at Alternativet går fra 9,33 mio. kr. i gruppestøtte og eksperttilskud til 1,76 mio. kr.