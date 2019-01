Et opslag på Facebook endte med at stoppe salg af sjællandsk elnet

»Kære venner og følgere, jeg har brug for jeres hjælp.«

Sådan starter et Facebook-opslag fra Enhedslistens erhvervsordfører Pelle Dragsted 7. januar.

Han vil have hjælp til at stille op til bestyrelsen i Ørsted, det tidligere DONG, i håb om at forhindre salget af det sjællandske el-net Radius.

Hans opslag bliver delt 1.966 gange.

Seks dage senere kaster Socialdemokraterne og SF håndklædet i ringen. De vil alligevel ikke længere bakke op om salget af Radius.

Fire timer efter den melding, meddeler finansminister Kristian Jensen (V), at salget må opgives. Der er ikke længere politisk opbakning.

Efter alt at dømme har den tidligere aktivist fra Antifascistisk Aktion som en anden David mod Goliat iværksat et oprør, der måtte få selve Finansministeriet til at opgive deres planer. Og det er sket næsten uden at gå gennem de etablerede medier, men via Facebook.

Finansminister Kristian Jensen (V) blev kaldt i samråd om Radius-salget af Pelle Dragsted (Enh.), men først da han slog noget op på Facebook, skete der noget.

Før opslaget har Dragsted et halvt år kæmpet for at få opmærksomhed om sagen.

»Det kommer frem i sommers, at Ørsted vil sælge Radius, det selskab, der leverer strøm til en mio. mennesker på Sjælland. Det bekymrer mig meget, for i andre lande har vi set privatisering af elnettet - store kaptalfonde er kommet ind, har skruet op for priserne og ned for servicen, og er stukket af med en masse penge,« siger Pelle Dragsted.

»Jeg får finansminister Kristian Jensen trukket i samråd om sagen - det tager to måneder - og jeg prøver at lægge pres på de andre partier i forligskredsen: Socialdemokratiet og SF. Jeg kontakter også medier, og der kommer noget i Berlingske, men der sker ikke rigtigt noget, og det virker ikke som om, folk rigtigt ved, hvad er foregår,« fortsætter han.

Kort før jul kontakter han sin politiske ordfører Pernille Skipper: Det er nu, der skal handles, hvis salget skal forpurres.

Pernille Skipper skriver et indlæg i Berlingske, hvor hun anklager Mette Frederiksen for at være i færd med at begå løftebrud.

»Få måneder efter, at Mette Frederiksen har lovet ikke at sælge mere infrastruktur til Goldman Sachs, er Socialdemokraterne på vej til på ny at sælge ud af infrastruktur til pengegriske kapitalfonde i skattely,« skriver hun.

Enhedslisten taler om »løftebrud« selv om de godt ved, det er et slag under bæltestedet, fordi det får alle til at tænke på Thorning, Corydon og Goldman Sachs. Men først efter Facebook-opslaget 9. januar, sker der for alvor noget.

»Jeg kommer i P3, P1, Politiken og B.T. Og jeg modtager mange mails. Folk, der aldrig kunne drømme om at stemme på Enhedslisten, skriver, at de vil stemme på mig til den bestyrelse. En ældre mand, der har stemt Venstre hele sit liv, skriver, at han nu vil stemme på Enhedslisten,« fortæller Pelle Dragsted.

»Det handler om noget dybere. I befolkningen er der voksende vrede. Vi var også de eneste, der virkelig kritiserede, at Serum insituttet blev solgt til Saudi Arabien. Også på højrefløjen har folk fået nok af det. De politikere, der snakker mest om kærlighed til fædrelandet, står forrest i køen, når der skal sælges ud,« mener Pelle Dragsted.

Benny Engelbrecht (S) mener ikke, at Enhedslisten har påvirket Socialdemokratiets beslutninger.

Fredag 11. januar mødes ledelsen i Socialdemokratiet og enes om, at droppe støtten til salget. De ved godt, at Kristian Jensen bliver i dårligt humør, så de beslutter at skåne ham for oplysningen lørdag 12., hvor en af hans sønner fylder 18.

Derfor sender de først en besked om søndagen. Den når Kristian Jensens sekretær dog ikke at opdage, før nyheden er ude. Resultatet bliver, at Kristian Jensen må høre den overraskende nyhed om, at Socialdemokratiet løber fra aftalen, i medierne.

I Finansministeriet er de rasende, især fordi de synes, at kritikken er forfejlet. Der var slet ikke nogen kapitalfonde med i sidste runde, og ifølge Kristian Jensen er der også regler, der beskytter kunderne mod prisstigninger.

Han kan faktisk ikke forstå, Mette Frederiksen ikke bare ringer til ham. Det gør ikke sagen bedre, at der er tale om børsfølsomme informationer.

»Og hvis man vil skåne mig, skal man jo ikke fortælle historien dagen derpå. Det er jo endnu hårdere,« siger Kristian Jensen med bitter ironi.

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, siger:

»Jeg følger ikke med i, hvad Pelle Dragsted skriver på Facebook. Finansministeren beder os fredag om at tage stilling i løbet af weekenden, og det gør vi. Kristian Jensen er tonedøv, hvis han ikke har fulgt med i, hvordan udemokratiske magter og store kapitalinteresser slås om kritisk infrastruktur.«