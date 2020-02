En kæmpe brøler begået af en medarbejder i regeringspartiet er nu skyld i, at tilliden mellem Socialdemokratiet og Venstre er på nulpunktet.

Medarbejderen sendte ved en fejl en intern mail til Jyllands-Posten med en hemmelig plan om at angribe oppositionspartiet.

»Det var en medarbejder i Socialdemokratiet, der ved en fejl sendte til JP,« bekræfter Mads Brandstrup, der er særlig rådgiver for finansminister Nicolai Wammen.

Angrebene skal udtænkes på baggrund af de svar, som Venstre giver under forhandlingerne om kommunernes økonomi.

SE MAILEN Mailen er ifølge Jyllands-Posten sendt fra Socialdemokratiets politik- og presseafdeling (AIA) til flere medarbejdere i afdelingen og særlige rådgivere i både Social- og Indenrigs- og Finansministeriet samt flere af partiets politikere. SE MAILEN HER: t.o. Hermed en oversigt over, hvad vi sætter i gang og hvilke MF’ere og medarbejdere som er med/tovholdere. Styrket indsats fra MF’ere DPH-udligning (Christian Rabjerg, Jesper Petersen, Bjørn Brandenborg, Anne Paulin og Kasper Sand) - Fast dagsordenspunkt (og første punkt) på vores DPH-Morgenmøder kl. 8.45 tirsdag, onsdag og torsdag – Lynne, Mads og Mathias deltager efter behov o Dagsorden: § Daglig indsats på twitter både defensivt og offensivt § Angreb på Venstre på SoMe og i medier § Lokale og nationale indlæg Tovholder på de forskellige opgaver i AIA Kim: - Koordinering mellem AIA og STM, FM og SIM - Liste over historier om udligning Kim og Claus: - Historier på Venstre i samarbejde med Mathias Secher pba. svar fra forhandlinger og andet. Mads: - Angreb fra Christian og Jesper (og evt. andre fra DPH-udligningsgruppen) i medier og på SoMe - Indlæg fra ministre i lokale og regionale medier Tenna: - Læsermøder med ministre lokalt (Fyn, Jylland og Bornholm) [JV: Benny Nordjyske: Ane Fyens: Trine Bornholm: Lea MidtVest eller Herning Folkeblad: Mogens Tenna tager kontakt til særlige rådgivere i dag] Thomas: - Fokus på udligning hver dag i DPH-udligningsgruppen - Information og fakta til DPH-udligningsgruppen Andreas, Frederik og Thomas: - Information til gruppen - Nyhedsbrev til medlemmerne - Håndholdt Info til MF’ere som taber på udligning - Klæde Rabjerg og Jesper på - Indlæg fra DPH-udligningsgruppen Regionale pressefolk (Sofie, Sofie, Kristian og Mie) - Overvågning af lokale og regionale udligningshistorier - Lokale indlæg for MF’ere Kilde: Jyllands-Posten

Forhandlinger, hvor Venstre ikke længere møder op, før statsminister Mette Frederiksen giver nogle konkrete svar på, hvorfor regeringen udadtil opfordrer til at droppe 'Christiansborg-fnidder', men indadtil planlægger at udnytte informationer fra forhandlingerne til at angribe Venstre.

»Regeringen må svare på, hvad den nu vil gøre for at forsøge at genopbygge lidt af den tillid, som har fået et alvorligt knæk. Før møder vi ikke op. Det er statsministeren i sidste ende nødt til at svare på,« skriver politisk ordfører Sophie Løhde (V) til B.T. og tilføjer:

»Vi kan jo se, at det ikke alene foregår i partikontoret hos Socialdemokratiet, men også i samarbejde med Statsministeriet. Så er Mette Frederiksen jo dybt involveret i det her fordækte dobbeltspil.«

Forhandlingerne om den såkaldte udligningsreform handler om, hvor meget landets rige kommuner hvert år skal bidrage med til de fattige kommuner.

Mette Frederiksen kommer dog ikke til at kommentere på sagen mandag, oplyser Statsministeriet til B.T.

Her henviser pressesekretæren til finansminister Nicolai Wammen og finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

»Den interne mail er holdt i et kontant sprog og udtrykker sig på en anden måde, end man normalt ville. Hvis nogen føler sig stødt, skal jeg være den første til at beklage,« har Christian Rabjerg Madsen forklaret til Jyllands-Posten.

Han er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.