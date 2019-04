Det er rimeligt, at kontanthjælpsmodtagere arbejder, hvad der svarer til én time om dagen, siger Pape Poulsen.

I dag skal alle jobparate kontanthjælpsmodtagere arbejde minimum 225 timer om året for at undgå at blive skåret i ydelsen.

Det timetal vil De Konservative hæve til 365 timer for at motivere flere udlændinge til at tage et arbejde.

- Når man er job- eller aktivitetsparat, så synes vi, at det er rimeligt, at man arbejder, hvad der svarer til én time om dagen. Det er mindre, end en flaskedreng arbejder efter skole, siger partiformand Søren Pape Poulsen.

De Konservative vil med et nyt udspil få flere udlændinge til at arbejde og lære dansk.

Centralt er altså forslaget om en stramning af 225-timers-reglen, som skal gælde alle job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - både danskere og udlændinge. Alle nye kontanthjælpsmodtagere skal også være omfattet.

- Vi vil gerne give ikkevestlige indvandrere et lille skub til at komme ud på arbejdsmarkedet, for børnene skal simpelthen se deres mor eller far gå på arbejde, siger Søren Pape Poulsen.

- For mig handler det bare om, at folk skal ud på arbejdsmarkedet - hvis man kan selvfølgelig - for det er bedst for et hvert menneske at have noget at stå op til hver dag, siger partiformanden.

De Konservative tror på, at det vil virke at hæve kravet til 365 timer, fordi en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) peger på, at flere ikkevestlige indvandrere har fået småjobs, efter at 225-timers-reglen blev indført i 2016.

Det gælder i særlig høj grad de ikkevestlige og jobparate kvinder på kontanthjælp, hvor ti procent flere ifølge DA er begyndt at arbejde ved siden af kontanthjælpen.

De Konservatives integrationsudspil indeholder også forslaget om, at flere flygtninge skal have lov til at benytte Integrationsuddannelsen (IGU), og at kommunerne sørger for at sanktionere hurtigere, hvis flygtninge udebliver fra danskundervisning.

/ritzau/