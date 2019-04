Pernille Weiss, De Konservatives spidskandidat til EU-valg, har mødt kritik for udtalelse. Den undskylder hun.

Spidskandidat til EU-parlamentsvalget Pernille Weiss (K) kalder det en fejl, at hun overfor Berlingske fredag åbnede for, at EU-landene kunne modtage ti millioner afrikanske migranter.

Det uddyber hun fredag i en besked på Twitter.

- Jeg vil gerne understrege, at hverken jeg eller De Konservative går ind for, at EU skal tage imod 10 millioner migranter. Det har jeg udtalt mig om i dagens Berlingske, og det er en fejl. Det vil jeg gerne undskylde for, skriver hun.

Det har ikke været muligt at træffe Pernille Weiss til et interview.

Til Berlingske sagde hun, at EU skal styrke samarbejdet med Afrika, så europæiske virksomheder nemmere kan tiltrække den fornødne arbejdskraft. Og ti millioner migranter var ikke noget, der skræmte hende, lød det.

Udtalelsen mødte hurtigt kritik fra flere profiler hos De Konservative, der tog afstand fra udmeldingen.

Både K-formand og justitsminister Søren Pape Poulsen (K), politisk ordfører Mette Abildgaard (K) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) har taget afstand fra meldingen.

