Borgmester i Høje-Taastrup og kommunalpolitisk næstformand for De Konservative Michael Ziegler blander sig nu i debatten om Klimarådets afgåede formand, Peter Birch Sørensen.

"Virkelig skidt historie. Den sidste tvivl er væk! Formanden for klimarådet blev fyret, fordi han talte venstre.dk imod, skriver Michael Ziegler i et tweet på det sociale medie Twitter.

Meldingen ledsages af et link til en artikel fra dagbladet Information, der beskriver, at Venstre skulle have haft planer om først at nedlægge og siden udflytte Klimarådet.

Planer, som De Konservative ifølge mediet modsatte sig.

Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) meddelte i november, at den hidtidige formand for Klimarådet fra 1. december ville blive udskiftet.

Det skete, efter at Klimarådet kort forinden havde udgivet en rapport, der kritiserer regeringen for at sænke tempoet i den grønne omstilling.

Klimaministeren har afvist, at der er tale om en politisk fyring af klimarådsformanden på baggrund af kritikken.

Men det er alligevel den tanke, som Michael Ziegler sidder tilbage med.

- Det virker, som om, at det er fordi, man er irriteret over kritikken, at man har valgt at sige, at han ikke skal fortsætte. Det synes jeg bare er sådan en lidt dum måde at arbejde på, siger Høje-Taastrup-borgmesteren til Ritzau.

Spørgsmål: Hvis det var forkert at fyre formanden, burde dit parti så ikke have modsat sig?

- Vi kan ikke bestemme alt med de seks mandater, vi har har. Sådan er det. Men jeg synes ikke, det er nogen god idé, at man har skiftet ham ud. Det er min stilfærdige besked i den sammenhæng, siger Michael Ziegler.

Spørgsmål: Men hvorfor blander du dig egentlig?

- Jeg er ikke en del af beslutningen. Jeg er kommunalpolitiker, men jeg er også interesseret i politik og samfundsforhold generelt, og jeg tillader mig at være samfundsdebattør.

- Der ytrer jeg spagfærdigt mit synspunkt og siger, at det ikke er smart, når klimadagsordenen er så vigtig, at man så lukker ned for kritik. Det er i hvert fald det indtryk, man kan få, siger han.

Klimarådet er et uafhængigt, rådgivende ekspertorgan. Rådets nye formand er professor Peter Møllgaard fra det hollandske Maastricht University School of Business and Economics.

