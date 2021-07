Andreas Weidinger, konservativt medlem af byrådet i Gentofte, har fået nok af, at udefrakommende besøgende på de kendte strande Bellevue og strækningen ved Charlottenlund Fort nord for København 'misbruger' området.

Det siger han til Berlingske.

»Man bruger vandpipe, man ryger hash, og man laver mad, så det lugter ud over hele stranden. Man ryger i en grad, så der på en kvadratmeter på Bellevue er utrolig mange skod. Man sviner hele stranden til. Så har man som lokal ikke lyst til at bruge stranden,« siger Andreas Weidinger.

»Der sker et misbrug af vores strande og faciliteterne omkring dem lige nu,« mener han.

B.T. har forgæves forsøgt at få Andreas Weidinger til at uddybe, hvordan han kan vide, at det specifikt er folk udefra, som misbruger strandene i Gentofte Kommune.

Og ikke kommunens egne borgere.

Til Berlingske siger han:

»Se på det flow, der kommer ind med biler og via C-linjen til Klampenborg af folk, der ikke er fra Gentofte. Der er en klar overvægt af folk uden for kommunen i weekenden i højsæsonen.«

Andreas Weidinger understreger, at han mener, det er et godt princip, at alle har adgang til strandene.

Men det forudsætter, mener han, at man opfører sig ordentligt og ikke er til gene for andre mennesker og besøgende på offentlige steder.