Onsdag starter de politiske forhandlinger om en ny model for fordelingen af elever på landets gymnasier.

De gymnasier, som ikke kan løse problemet med etnisk opdeling af eleverne og massiv elevflugt, skal kunne lukkes.

Det siger De Konservatives ungdomsuddannelsesordfører, Katarina Ammitzbøll, forud for de første forhandlinger om en ny model for fordelingen af elever på landets gymnasier.

- Det er, når de er meget dårligt fungerende, at vi skal kunne lukke dem. Det er jo meget meget få, men hvis der er stor elevflugt, så nytter det ikke noget at forsøge at holde det kørende ved at presse elever ud på dem, siger hun.

Det er Venstres undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, "overhovedet ikke afvisende overfor".

- For os er det ikke et mål i sig selv at lukke institutionerne, men det kan være et middel til at sikre, at tingene kommer til at fungere, siger Ellen Trane Nørby.

- Det kan godt være, at der er nogle institutioner, som skal lukke som konsekvens af, at de unge simpelthen i et så stort antal har fravalgt dem.

/ritzau/