Udenlandske studerende skal kun kunne få SU-lån, hvis Danmark har en aftale om tilbagebetaling med hjemlandet.

København. Danmark skal fremover ikke give SU-lån til studerende fra andre EU-lande, medmindre de danske myndigheder har en aftale med det pågældende land om at kunne få inddrevet gælden igen.

Sådan lyder et forslag fra De Konservative, som får opbakning fra Liberal Alliance.

- Vi kan ikke acceptere, at man som studerende kan låne penge i Danmark og så rejse hjem uden at betale regningen. Vi er lidt til grin for vores egne skattepenge, siger skatteordfører Anders Johansson (K).

Han får opbakning fra Liberal Alliances skatteordfører, Joachim B. Olsen, der kalder forslaget "udmærket" og "umiddelbart fornuftigt":

- Som EU-borger har man rettigheder til at få SU på lige vilkår med danske studerende. Men hvis man ikke har et system, der kan inddrive gælden, så er der jo ikke reel ligestilling mellem danske og udenlandske statsborgere.

Udenlandske studerende havde i 2016 misligholdt SU-gæld for 426 millioner kroner. Heraf står EU-borgere for 123 millioner kroner.

Danmark er forpligtet til at tilbyde SU-lån til studerende fra EU-lande. Men når de studerende har forladt Danmark igen, har skattemyndighederne så godt som ingen mulighed for at inddrive gælden.

Det fik i oktober regeringen til at bede EU-Kommissionen om hjælp.

Men det har EU-Kommissionen ingen planer om. Den henviser i stedet ifølge Politiken til, at Bruxellesforordningen evalueres i 2022, og at SU-lån til den tid måske kan flettes ind.

Det er der alt for lang tid til, mener Dansk Folkeparti, der i Politiken mandag opfordrede regeringen til at nægte SU-lån til udenlandske studerende.

Det vil støttepartiet stille som beslutningsforslag. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har over for Politiken afvist idéen, men Anders Johansson er mere positivt stemt.

Han vil dog ikke svare på, om De Konservative vil stemme for støttepartiets forslag:

- Nu har jeg ikke set det konkrete beslutningsforslag, men vi har da nogle af de samme idéer som DF.

- Men når vi ikke kan løse problemet i EU-regi, så er vi nødt til at lave bilaterale aftaler med de lande, de studerende kommer fra.

Spørgsmål: Risikerer I ikke at ramme studerende med rent mel i posen?

- Jo, men nu er vi jo i en uholdbar situation, hvor vi ikke har mulighed for at inddrive gælden. Det er på sin plads, at det skal være et krav for at få et dansk SU-lån, at vi har en aftale med det pågældende land.

- Ellers vil SU-gælden bare vokse og vokse, uden vi har nogen mulighed for at inddrive pengene, siger Anders Johansson.

