Idéen om automatisk nedlukning i kommuner med smitte er god. Men modellen er dårlig, siger De Konservative.

Modellen med, at stigende smitte i kommuner og sogne automatisk medfører nedlukning af skoler og erhvervsliv, er for firkantet og virker ikke, hvis man spørger De Konservative.

Partiet var del af den brede aftale om genåbning, der blev indgået sidst i marts og involverer en automatik for nedlukninger. Den skulle give gennemsigtighed, men bliver kritiseret for ikke at give mening i virkeligheden.

- Det er åbenlyst, at der skal ændres på ordningen om automatiske nedlukninger.

- Det er ganske fornuftigt, at man sætter markant ind der, hvor der er smitteudbrud. Men det skal give mening, og her må man bare sige, at det skyder helt ved siden af, når man eksempelvis lukker et gymnasium, hvor der ikke er en eneste smittet, siger sundhedsordfører for De Konservative Per Larsen.

Automatikken i nedlukningerne, der sker helt ned på sogneniveau, har ført til flere ulogiske situationer.

I eksempelvis København har Sankt Pauls Sogn oversteget smittegrænserne, og det har blandt andet betydet, at Gefion Gymnasium med 1250 elever har skullet lukke, selv om der ikke har været smittetilfælde.

I næste uge skal Folketingets partier diskutere modellen. Og her vil De Konservative lægge op til, at der bliver ændret markant i den.

- Vi går til forhandlingerne med en model, hvor man sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed sætter sig ned og vurderer, hvor smitten præcist er i et sogn, og så får sat massivt ind der, hvor det er hensigtsmæssigt.

- Nu har vi kørt med den automatiske model i en uge, og vi kan se, at den er alt for rigid. Så det er en ommer, siger Per Larsen.

