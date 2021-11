Hverken justitsminister Nick Hækkerup eller andre af Justitsministeriets medarbejdere, som i forvejen indgår i Minkkommisionens undersøgelse, har diskuteret mink-sagen på Whatsapp, Signal eller lignende tjenester.

Det fremgår af et svar, som justitsminister Nick Hækkerup har givet til Venstres Morten Dahlin, som er formand for Folketingets Retsudvalg. Spørgsmålet blev aktuelt, da statsminister Mette Frederiksen blev spurgt om ministres og embedsfolks brug af Messenger, Signal og lignende på et pressemøde 3. november.

Helt konkret har Dahlin spurgt om politiet har haft fuld adgang til at undersøge Hækkerups og relevante medarbejdere i Justitsministeriets konti på krypterede tjenester.

Det fremgår dog af svaret, at Justitsministeriet alene har bedt ministeren og medarbejderne om at vurdere om de havde haft samtaler på krypterede tjenester, som kunne have relevans for Minkkommisionens arbejde.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) forklarer, at han eller andre i Justitsministeriet ikke har brugt krypterede tjenester i forbindelse med mink-sagen Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Justitsminister Nick Hækkerup (S) forklarer, at han eller andre i Justitsministeriet ikke har brugt krypterede tjenester i forbindelse med mink-sagen Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Det har de alle vurderet ikke var tilfældet.

Morten Dahlin har stillet et tilsvarende spørgsmål til Statsministeriet, som endnu er ubesvaret. Spørgsmålet ventes besvaret inden udgangen af november måned.

»Der står ikke noget i svaret om man overhovedet har anvendt disse tjenester på en eller anden måde. Det ville jeg gerne have haft svar på,« siger Venstres Morten Dahlin og fortsætter:

»Vi ved, at nogle af Statsministeriets topfolk har brugt disse krypterede tjenester. Derfor afventer jeg svar på spørgsmålet fra Statsministeriet og forventer, at de svarer hurtigst muligt,« siger Dahlin.