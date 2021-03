Justitsministeriet hjalp Nick Hækkerup (S) med en video til Facebook, der var over stregen, viser svar.

I et Folketingssvar beklager Justitsministeriet, at det hjalp justitsminister Nick Hækkerup (S) med at lave en 1. maj videohilsen til ministerens politiske bagland.

Svaret kommer på spørgsmål fra Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Det er led i debatten om, hvor meget ministre må trække på deres embedsværk til, hvad der kan ses som partipolitik.

Det er blevet relevant ikke mindst i takt med, at politikere i højere og højere grad bruger deres private profiler på sociale medier til at profilere sig og deltage i den offentlige debat.

- Videoen er offentliggjort den 1. maj 2020 på en privat Facebook-profil tilhørende et socialdemokratisk medlem af byrådet i Hillerød.

- Justitsministeriets bistand bestod i, at en kommunikationsmedarbejder og en it-medarbejder henholdsvis filmede videoen og bidrog til klipningen heraf, da der under filmningen af videoen opstod et teknisk problem, som skulle bortklippes.

- Det er Justitsministeriets vurdering, at ministeriet ikke burde have medvirket til udarbejdelsen af sidstnævnte video, og ministeriet finder det beklageligt, at dette har fundet sted, skriver ministeriet.

Ministeriet skriver yderligere, at det har "indskærpet retningslinjerne for embedsmænds bistand i forbindelse med ministres indlæg på sociale medier for relevante medarbejdergrupper".

Videoen ligger stadig på Facebook på Socialdemokratiet i Hillerøds profil. Her taler Nick Hækkerup fra sit kontor i Justitsministeriet om corona.

Embedsværket må ifølge reglerne gerne i en vis udstrækning hjælpe ministeren, når det kommer til indlæg på sociale medier. Ligesom det godt må hjælpe med udkast til eksempelvis kronikker, så længe det er inden for ministerens område.

Det er dog en betingelse, at hjælpen sker "inden for de almindelige rammer for embedsværkets bistand med hensyn til faglighed, lovlighed, sandhedspligt og partipolitisk neutralitet".

/ritzau/