»Jeg er glad for, at vi får folk dømt, men der er alt for mange lovovertrædelser. Vi er ikke i mål endnu.«

Sådan lyder justitsminister Søren Pape Poulsens (K) reaktion på, at B.T. i dag kan fortælle, at rumænere med længder er den udenlandske nationalitet, der straffes hyppigst for tyveri og økonomisk kriminalitet i Danmark.

Alene i perioden 1. januar 2014 til 3. november 2018 er rumænere blevet straffet hele 19.869 gange med fængsel eller bøder for økonomisk kriminalitet, der for eksempel dækker over svindel med kreditkort.

Det er næsten 14 gange så hyppigt som irakere, der ligger nummer to på listen.

Rumænere er det udenlandske nationalitet i Danmark, der straffes hyppigst for økonomisk kriminalitet som eksemplvis svindel med kreditkort. Arkivfoto.

I samme periode er rumænere blevet straffet 10.396 gange for tyverier, og som B.T. dokumenterede mandag er rumænere med 1.824 domme også den udenlandske nationalitet, der straffes markant hyppigst for indbrud.

Søren Pape Poulsen vil blandt arbejde for, at politiet får flere ressourcer.

Samtidig vil han sætte turbo på hjemsendelser af dømte kriminelle og oprette fængselspladser i udlandet til kriminelle rumænere og andre udlændinge, der dømmes ved danske domstole.

»Og så har vi allerede taget en række initiativer, som kan være med til at holde det nede,« siger Søren Pape Poulsen.

Initiativer på området Rigspolitiet oprettede i 2019 en særlig enhed til at efterforske omrejsende kriminelle grupperinger

I finansloven for 2019 afsatte regeringen og DF 2,8 millioner kroner i 2019 til politi og toldmyndighederne for at forbedre kontrol med tyvekoster på vej ud af landet.

Yderligere er der afsat 5,8 millioner ekstra årligt i perioden 2020-2022 til politi og toldmyndighederne.

I 2017 indtroducerede regeringen indbrudspakken. Her blev straffen skærpet med en tredjedel, hvis beboeren er hjemme, mens et indbrud finder sted.

Han henviser blandt andet til, at Rigspolitiet i begyndelsen af i år oprettede en særlig enhed, der skal efterforske omrejsende kriminelle gruppe.

Samtidig har regeringen skærpet straffen for indbrud med op til en tredjedel, hvis beboeren er hjemme under indbruddet.

Men før valget i 2015 sagde du, at strafferammen for indbrud skulle fordobles til 12 år. Du har været justitsminister i snart to og et halvt år uden at fremsætte et lovforslag om det. Hvorfor er det ikke sket?

»Vi har måttet prioritere, og vi har lavet en lang række strafskærpelser. Den her er så ikke en af dem. Men nu kan jeg jo få fire år mere som justitsminister, så får jeg noget mere tid til at gøre noget ved det.«

Før valget i 2015 sagde du også meget højt og klart, at indbrud altid skal give ubetinget fængselsstraf. Det har du heller ikke fremsat lovforslag om. Hvorfor er det ikke sket?

»Det er det blandt andet ikke, fordi vi i den grad har fyldt fængslerne som følge af andre meget presserende opgaver som for eksempel bandekrigen.«

Det er altså et spørgsmål om ressourcer?

»Det er hele tiden en prioritering. Men jeg er ikke færdig med at lave stramninger her. Men for det første skal vi finde pengene, og så skal vi finde pladserne i fængslerne.«

»Vi skulle gerne få en aftale med udlandet om fængselspladser, for lige nu er fængslerne fyldte i Danmark på grund af en klar og konsekvent retspolitik,« siger Søren Pape Poulsen og tilføjer, at han er i dialog med et konkret partnerland i EU:

»Jeg har talt med landets justitsminister, og der er en god vej fremad. Men jeg tror, at de fleste kan sætte sig ind i, at det er en lang vej: Man skal blive enige om alt lige fra økonomi til afsoningsforhold. Men der ligger et konkret forslag på bordet.«

Samtidig sætter Søren Pape Poulsen sin lid til, at der kommer gang i hjemsendelserne af dømte kriminelle rumænere.

De blev, som B.T. skrer mandag, sat på fuldt stop, da Højesteret i maj 2017 afgjorde, at det ville være i strid med menneskerettighederne at sende rumænere til afsoning i deres hjemland på grund af forholdene i de rumænske fængsler.

I maj 2018 gav Højesteret imidlertid i en konkret sag grønt lys til hjemsendelse efter garantier om, at forholdene var i orden.

Alligevel blev ingen rumænere udsendt til afsoning i hele 2018, og først i februar i år lykkedes det ifølge justitsministeren Danmark at udsende to rumænere til afsoning i Rumænien.

Hvor rimeligt synes du, det er, at danske skatteborgere skal betale for dyre fængselsophold i danske fængsler til dømte rumænske kriminelle, fordi udsendelserne stort set er gået i stå?

»Det, synes jeg, er rigtig skidt og træls. Det er selvfølgelig bedre, at de sidder i fængsel (i Danmark, red.), end at de går frit rundt. Men vi skal have de her hjemsendelser til at fungere.«

Valget står for døren, men uanset om Søren Pape Poulsen får mulighed for at fortsætte justitsminister eller ej, vil han arbejde for, at politiet får tilført flere ressourcer.

Blandt andet vil han have flere politibetjente og opgradere samarbejdet med netop Rumænien for at dæmme op for de omrejsende kriminelle fra Rumænien.

Lige nu har Rumænien udstationeret én betjent i Danmark, som dansk politi kan trække på i efterforskningen.

Til det siger Lars Mortensen, vicepolitiinspektør i Nationalt Efterforskningscenter (NEC) under Rigspolitiet:

»Vi kunne altid ønske os flere ressourcer i politiet. Men vi er glade for de ressourcer, vi har, og vi fokuserer på at bruge dem bedst muligt.«

Selv om rumænere er stærkt overrepræsenterede i statistikken, når det gælder tyverier, økonomisk kriminalitet og indbrud, har politiet ikke et særskilt fokus her, siger Lars Mortensen:

»Vi fokuserer ikke kun vores indsats mod en bestemt nationalitet som rumænere, men mod gruppen af omrejsende, professionelle kriminelle. Det har vi en særlig strategi for og dedikerede ressourcer til.«