Justitsminister Nick Hækkerup kalder forløbet omkring Dan-Bunkering uskønt og langstrakt.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) udtaler kritik af politiet og anklagemyndighedens håndtering af Dan-Bunkering-sagen.

Det sker i forbindelse med, at Rigsadvokatens udbyggede redegørelse om forløbet er sendt Folketinget.

- Efter at have læst den seneste redegørelse står det klart for mig, at der er tale om et uskønt, langstrakt og utilfredsstillende forløb.

- Politiet og anklagemyndigheden har ganske enkelt ikke levet op til det ansvar, der følger i en så alvorlig sag, skriver Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Sagen omhandler selskabet Dan-Bunkering, der er mistænkt for at have brudt EU's sanktioner ved at have forsynet russisk militær med brændstof brugt til bombetogter i Syrien.

Kritikken fra justitsministeren kommer, efter at sagen i et år lå hos Fyns Politi inden Bagmandspolitiet, SØIK, tog sagen tilbage.

I alt har Dan-Bunkering ifølge sagens oplysninger været involveret i mindst seks leverancer af jetbrændstof fra januar 2016 til maj 2017.

Dan-Bunkering er ikke sigtet eller tiltalt i sagen og afviser at have brudt EU's sanktioner.

Allerede i 2016 advarede USA Danmark om, at selskabet muligvis stod bag sanktionsbrud.

I et brev til Folketingets Retsudvalg skriver Nick Hækkerup, at han efter at have læst Rigsadvokatens redegørelse finder, at:

- SØIK ikke visiterede sagen korrekt, og at SØIK selv burde have efterforsket en sag af denne karakter i stedet for at oversende den til en politikreds.

- For det andet finder jeg det utilfredsstillende, at Fyns Politi da politikredsen fik ansvaret for sagen i en meget lang periode reelt ikke efterforskede den.

- Endelig finder jeg, at sagen udstiller et meget langstrakt forløb mellem myndighederne, der har betydet, at efterforskningen er blevet forsinket.

Han understreger, at sagen nu bliver efterforsket intenst, og at han har bedt embedsmandsværket om "at sikre et effektivt myndighedssamarbejde på området med fokus på at få standset og retsforfulgt eventuelle overtrædelser af EU's sanktioner, så snart de måtte komme til myndighedernes kendskab".

/ritzau/