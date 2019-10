Det omstridte tolkefirma EasyTranslate er igen fokus for et samråd i Folketinget, der ser kritisk på firmaet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) mener stadig, at det kritiserede tolkefirma EasyTranslate skal have ophævet sin kontrakt med politiet og retsvæsnet. Derfor bliver selskabets og dets leverancer gransket nøje.

Det sagde ministeren på et samråd tirsdag i Retsudvalget, hvor Peter Skaarup (DF) har stillet en lang række spørgsmål til ministeren.

- Juraen omkring kontrakten er vigtig i min stol, når det kommer til hvordan sagen løses.

- Men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg personligt mener, at vi skal bruge det stærkeste redskab her: At ophæve kontrakten.

- Jeg bliver forarget, forundret og forbløffet over de historier, jeg læser i medierne om helt uacceptable forhold. Ligesom jeg snakker med personer i retssystemet, der fortæller mig historier, der ikke nødvendigvis når pressen, sagde Nick Hækkerup under samrådet.

I september vurderede Kammeradvokaten, at man ikke kan opsige kontrakten med EasyTranslate nu, men vil kunne gøre det senere, hvis problemerne fortsætter.

- Siden sidste samråd i september er der kommet flere dårlige sager. Flygtningenævnet har aflyst 29 sager, fortrolige dokumenter er endt i de forkerte hænder og mange andre ting, der er problemer med, sagde retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Skaarup.

Siden Kammeradvokatens rapport om EasyTranslate er der oprettet en direkte klagemulighed over firmaets services. Gennem den er der ifølge justitsministeren kommet 55 klager alene fra den 6. til den 13. oktober.

EasyTranslate skal ifølge sin kontrakt levere korrekt i 98 procent af sine opgaver. Det tal har firmaet ifølge ministeren i perioden 1. april til 20. oktober ikke nået på noget tidspunkt.

- Det er en alvorlig situation på tolkeområdet. Jeg vil gerne gentage, at jeg ser med meget stor alvor på problemerne. Det er et spørgsmål om retssikkerhed og tilliden til myndighederne, sagde Nick Hækkerup i starten af samrådet.

Sagen om EasyTranslate startede allerede i foråret, da selskabets kontrakt med det offentlige, der løber frem til 2021 og har en værdi på 520 millioner kroner, trådte i kraft. En stor mængde tolke nægtede at melde sig til, da det ville betyde en betydelig lønnedgang.

Igennem året er der gang på gang kommet sager frem, hvor tolke ikke er mødt op, har udført et dårligt stykke arbejde eller ikke har været godkendt.

Kammeradvokaten vurderede i september, at der var store mangler, men ikke nok til, at EasyTranslate kunne fyres.

Kammeradvokatens rapport har dog ført til, at EasyTranslate er under skærpet opsyn.

Blandt andre Dansk Folkeparti ønsker, at staten skal opsige samarbejdet med EasyTranslate med det samme.

Det kan dog føre til et større erstatningskrav fra firmaet, viser svar fra Justitsministeriet forud for tirsdagens samråd.

Svarene viser også, at man ikke kan opgøre, hvor meget fejl har kostet i aflyste retsmøder med mere.

- Uanset beløbet er det dybt utilfredsstillende, at samfundet ressourcer bliver spildt på denne her måde, sagde justitsministeren.

/ritzau/