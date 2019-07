Nick Hækkerup (S) nedsætter en uvildig gruppe ledet af en landsdommer, der skal gennemgå teledatasagen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil have ryddet op i sagen om politiets brug af teleoplysninger, der muligvis har været fejlagtige.

Derfor nedsætter han nu en uafhængig gruppe ledet af en landsdommer. Den skal gennemgå politiets behandling af de straffesager, der er omfattet af den såkaldte teledatasag.

'Teledata-sagen handler om vores tillid til retssystemet. Vi skal kunne stole på, at ingen uskyldige dømmes. Og vi skal kunne regne med, at ingen skyldige går fri,' siger han i en pressemeddelelse.

Ud over kontrol- og styregruppens arbejde er rigspolitichefen og rigsadvokaten blevet bedt om at redegøre for sagen.

/ritzau/