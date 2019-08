Efter nye og alvorlige fejl har rigsadvokaten midlertidigt stoppet brug af teledata som bevis i straffesager.

Justitsministeriet har modtaget nye oplysninger fra Rigspolitiet om, at der er fundet flere alvorlige fejl i de teledata, der bliver brugt i straffesager.

- Teledatasagen ryster tilliden til vores retssystem, og gang på gang kommer der nye oplysninger frem, siger justitsminister Nick Hækkerup.

- Hvis man skal sige det kort, så er vi gået fra en situation, hvor man tidligere har oplyst, at der manglede teledata, til at Rigspolitiet nu oplyser, at der kan være fejl i rådata fra teledata - altså selve kilden til teledata.

På baggrund af fundet af de nye fejl har rigsadvokaten midlertidigt stoppet brugen af teledata som bevis til brug for domfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling af mistænkte.

/ritzau/