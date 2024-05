Nogle af samfundets spidser muliggør organiseret kriminalitet, siger Peter Hummelgaard (S) om TV 2-dokumentar.

Der er såkaldte "muliggørere", som hjælper med at begå organiseret kriminalitet, inden for alle brancher, hvor folk normalt anses som værende pæne, veluddannede og ordentlige.

Det mener justitsminister Peter Hummelgaard (S), der kommenterer på en ny dokumentar på TV 2, hvor advokater og erhvervsfolk gør lyssky forretninger med kriminelle.

- Den her kriminalitet er ikke mulig uden en form for muliggørelse blandt samfundets spidser, siger han.

I dokumentaren kan man blandt andet se den nu fyrede advokat, Nicolai Dyhr fra det store advokatfirma Horten, holde møder med kriminelle og rådgive dem om svindel.

Det fremgår desuden af dokumentaren, at en anden advokat, Lise Roulund, tilsyneladende har lagt bankkonto til rockerrelateret hvidvask.

- Vi er nødt til at forstå, at muliggørere fra samfundets top assisterer hærdede kriminelle med at hvidvaske penge, siger Hummelgaard.

Spørgsmål: Man ville også omtale politik som en branche, hvor folk er ordentlige og veluddannede. Tror du også, sådan noget her foregår på politik, om det så er på landsplan eller i det kommunale?

- Vi har jo i hvert fald - og heldigvis for det - ikke set nogen eksempler på det i nyere tid. Jeg tror også, jeg mangler fantasi til at se, hvordan man præcis skulle kunne muliggøre den her slags ting, siger Hummelgaard og tilføjer, at det er politikernes ansvar at sikre, at reglerne og håndhævelsen af dem er så stærk som overhovedet muligt.

Hummelgaard har kun set brudstykker af dokumentaren indtil videre.

- Men alene brudstykkerne, som vel er cirka 45 minutter eller lignende, er rigeligt til at vække min vrede og forargelse, siger han.

TV 2's afsløringer er kommet frem ved brug af en såkaldt muldvarp og skjulte optagelser. Siden har muldvarpen forsøgt at få stoppet dokumentaren.

Hun frygter for egen sikkerhed og får også beskyttelse.

Peter Hummelgaard vil ikke gøre sig til dommer over de mere presseetiske overvejelser i sagen.

- Sådan som jeg har stiftet bekendtskab med rocker- og bandemiljøet, har det åbenlyst ikke været uden omkostninger for den her kvinde, siger han og tilføjer, at myndighederne i Danmark altid vil gøre deres ypperste for at beskytte folk, der står frem.

Også statsminister Mette Frederiksen er forarget over de sager, dokumentaren belyser.

- Jeg har ikke haft lejlighed til at se dokumentaren, men det, jeg har kunne følge med i det offentlige rum, er meget, meget grænseoverskridende, og det er meget, meget voldsomt, det der kommer frem i den her dokumentar. Justitsministeren er på opgaven, siger Mette Frederiksen til TV 2.

/ritzau/