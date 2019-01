Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er rasende over, at serieforbryderen Django Levakovic fra den kriminelle Levakovic-klan nu igen er i København, selv om han er udvist af Danmark for bestandig.

I øjeblikket får man kun nogle få ugers fængsel for at rejse ind i landet trods indrejseforbud. Fremover skal det ifølge et nyt lovforslag koste et års fængsel, oplyser justitsministeren.

»Django Levakovic er med rette udvist af Danmark. Hans lange kriminelle portefølje taler for sig selv, og hans gentagne brud på indrejseforbuddet er dybt uacceptabelt,« mener Søren Pape Poulsen.

»Det er netop på grund af kriminelle typer som ham, at regeringen har fremsat et lovforslag, der sikrer minimumsstraf på et års fængsel ved brud på indrejseforbud, når udlændingen er udvist som følge af alvorligere kriminalitet. Samtidig har jeg bedt myndighederne om over for mig at redegøre for, hvordan de sikrer, at vi har en vedvarende og effektiv indsats i forhold til den her slags typer,« skriver Søren Pape Poulsen i en mail til B.T.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, er også vred over sagen, og det gjorde hun klart overfor justitsministeren, da hun mødte ham onsdag formiddag.

»Vi vil kræve en redegørelse om Levakovic-sagen,« meddelte hun.

»Han har intet at gøre i Danmark uanset hvor mange undskyldninger, han kommer med om, at han skal besøge sin syge mor. Men det er da altid noget, at politiet har tilbageholdt ham, og at han sidder varetægtsfængslet,« siger Trine Bramsen.

»Justitsministeren må redegøre for, hvordan det kan lade sig gøre, at han bliver ved med at komme ind i landet. Vi ved ikke, hvor mange andre, der kommer tilbage til landet, selv om de er udvist, og det må vi have styr på. Vi må have en dialog med de svenske myndigheder, hvis folk, der er udvist af Danmark, opholder sig der.«

»Vi vil gerne have flere kameraer og nummerplade-scannere ved grænsen, så det bliver nemmere at stoppe disse typer, når de forsøger at komme ind i landet,« siger Trine Bramsen.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, kræver grænsekontrol mod Sverige. I øjeblikket er det sådan, at danskere skal vise pas, når de rejser ind i Sverige, men der er ingen kontrol af folk, der rejser fra Sverige og ind i Danmark.

»Der er nogle gengangere, nogle profiler fra den kriminelle underverden, der er særligt gode til at omgå reglerne. Men sagen understreger, at vi skal have bedre grænsekontrol i det hele taget, og at vi også skal have grænsekontrol mod Sverige. Jeg tror, flere end man forestiller sig kommer ind den vej.«

»I finanslovsaftalen har vi også indført hævede straffe for folk, der bryder et indrejseforbud, så man kommer til at sidde længere tid i fængsel.«

Nogle vil måske mene, det er for galt, at vi skal have udgifter til fængselsophold for nogle, der er udvist for bestandig?

»Verden er ikke perfekt, men forbryderne synes måske ikke, det er så sjovt, hvis de får et års fængsel, når de prøver at komme ind i landet,« siger Martin Henriksen.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra udlændingeminister Inger Støjberg (V).